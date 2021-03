Oroscopo Paolo Fox della settimana 22-28 marzo 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 22 al 28 marzo 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 marzo 2021 al 28 marzo 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, il mese di marzo è stato pesante per voi, sopratutto dal punto di vista sentimentale che continua a darvi non pochi pensieri. Forse è il caso di azzerare tutto e cercare di chiarire alcune situazioni ambigue. Per quanto riguarda il lavoro, le cose vanno meglio e a metà settimana avrete anche opportunità importanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la settimana non si apre nel migliore dei modi. Quella di lunedì sarà la giornata in cui è meglio non programmare nulla, cercate di rimandare. A lavoro siete competitivi, ma cercate di migliorare le vostre competenze con un buon aggiornamento professionale. Il fine settimana sarà importante per l’amore.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, anche per voi l’inizio di questa settimana sarà complicato. Tutta colpa della Luna contraria. Non trascurate i dettagli e fate attenzione ai minimi particolari. Gli altri giorni scorreranno abbastanza velocemente tranne sabato 27, quando peccherete di un po’ di nervosismo. Cercate di risolvere la cosa instaurando un dialogo serio e costruttivo.

CANCRO

Cari Cancro, dopo settimane di purgatorio ora il vostro segno potrà gioire un po’. Le giornate saranno per la maggior parte positive. Per quanto riguarda il lavoro, state solo attenti a non parlare troppo in determinati momenti. Pianificate bene le vostre giornate così da trovare tempo da dedicare anche a voi stessi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (22-28 marzo 2021), Venere passerà in questi giorni nel segno del Leone. Questo consentirà di avere una buona energia in amore, tranne che per il fine settimana, dove è prevista qualche turbolenza. La fortuna potrebbe sorridervi in ambito lavorativo con l’arrivo di ottime notizie.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, continuano i problemi di carattere economico. Cercate di rimanere con i piedi per terra, non fate progetti troppo grandi per il futuro. Tutto passerà, tranquilli. Da parte vostra state già tentando da tempo di cambiare vita e lavoro, ma non siete ancora riusciti a trovare la strada giusta. Calma e sangue freddo, servirà la vostra razionalità.

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana sarà importante per l’amore. La Luna tornerà favorevole e sarà una buona spinta per migliorare delle conoscenze. Professionalmente la settimana sarà altalenante, vedrà un’accelerata per un progetto a cui state lavorando da un po’, ma allo stesso tempo preparatevi ad affrontare alcuni problemi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, questa sarà una settimana senza grossi problemi, ma non sottovalutate quelli piccoli. Meglio i primi giorni dove tutto andrà nel verso giusto. Da venerdì 26 a domenica 28 marzo in famiglia vi accuseranno di passare poco tempo con le persone a voi care. Urge trovare un compromesso…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previsti malesseri passeggeri. Un avvenimento inaspettato potrebbe rendervi nervosi ma restando calmi tutto vi sembrerà risolvibile. Per quanto riguarda l’amore, va meglio: avrete ottime idee e per questo non baderete a spese per far felici le persone che amate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, questo periodo vi vede un po’ sottotono, forse anche a causa della Luna che non vi sta regalando quello che volevate. Attenti a qualche incomprensione di troppo in campo lavorativo. Per quanto riguarda l’amore, grossi miglioramenti in vista nel rapporto con il partner che vi aiuterà anche nei vostri obiettivi personali.

ACQUARIO

Cari Acquario, la settimana che arriva dovrà essere affrontata con pazienza e lungimiranza, cercate di rimandare le cose importanti ad un altro momento più propizio. Attendete tempi migliori per concludere progetti o contratti importanti. Anche in amore non sarà un gran periodo: un po’ di gelosia farà capolino nei confronti della persona amata.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (22-28 marzo 2021), si preannunciano giorni intensi e positivi sia a lavoro sia in amore. Dopo un periodo non facile, ci saranno belle notizie in campo professionale e queste vi metteranno di buon umore. Ritroverete anche un rapporto più intenso con la vostra dolce metà: progetti importanti.

