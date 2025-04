Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 19 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, senti il bisogno di armonia e bellezza, e potresti trovarla nei piccoli gesti quotidiani. È un buon momento per coltivare le tue passioni artistiche o estetiche. In amore, potresti essere più sentimentale del solito: lasciati andare. Sul lavoro, mantieni l’equilibrio tra diplomazia e assertività.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 aprile 2025), profondo, magnetico, concentrato: oggi sei tutto questo e di più. Le tue intuizioni sono taglienti come lame, e potresti scoprire qualcosa di importante, magari tra le righe. In amore, la passione è intensa, ma occhio alla gelosia. Sul lavoro, giornata produttiva se resti focalizzato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario,​ hai voglia di muoverti, esplorare, imparare. Oggi la tua mente è aperta e curiosa, e potresti ricevere stimoli interessanti, magari da una conversazione fuori dal comune. In amore, la leggerezza fa miracoli. Giornata ottima per viaggi brevi o per pianificarne uno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinato e concreto, oggi puoi portare avanti un progetto importante. La tua concentrazione è altissima e puoi ottenere grandi risultati, ma non dimenticare di prenderti delle pause. In amore, potresti sembrare distante: mostra il tuo lato tenero, anche se ti costa un po’.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 aprile 2025), giornata piena di sorprese e voglia di fare qualcosa di diverso. Potresti avere un’idea innovativa o ricevere una proposta fuori dagli schemi. In amore, qualcosa cambia: magari è il momento di sperimentare, di uscire dalla routine. Sul lavoro, fidati della tua visione.

PESCI

Cari Pesci, sei iper-ricettivo: percepisci tutto, anche quello che gli altri non dicono. Attenzione a non farti carico dei problemi altrui. È un buon giorno per esprimere la tua creatività e per ascoltare il tuo cuore. In amore, empatia e dolcezza sono le tue armi segrete.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornata piena di sorprese e voglia di fare qualcosa di diverso. Potresti avere un’idea innovativa o ricevere una proposta fuori dagli schemi.