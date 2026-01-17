Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 17 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 17 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dopo settimane di attesa o piccoli rallentamenti, adesso torna la voglia di agire, di dimostrare quanto vali. Attenzione però a non partire in quarta: le stelle ti chiedono strategia. In amore c’è più passione, ma anche qualche chiarimento necessario; chi è solo potrebbe fare un incontro stimolante, magari in un contesto inaspettato. Sul lavoro, idee vincenti, ma serve diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 gennaio 2026), non ami i cambiamenti improvvisi, eppure qualcosa sta mutando dentro di te: desideri più libertà, più spazio per ciò che ti fa stare bene. In amore c’è bisogno di concretezza: meno parole, più fatti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma o una proposta che richiede pazienza, ma che nel lungo periodo paga.

GEMELLI

Cari Gemelli, è il tuo momento per chiarire, spiegare, raccontare. Attenzione solo alla dispersione: troppe idee tutte insieme rischiano di confondere. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche di verità; chi gioca troppo rischia di perdere qualcosa di autentico. Ottimo periodo per studiare, viaggiare o rimettere in moto un progetto.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle ti invitano a proteggerti, a non assorbire problemi che non ti appartengono. In amore c’è bisogno di sicurezza e dolcezza; chi ha una relazione solida può fare progetti, chi è solo deve smettere di guardare indietro. Sul lavoro, fidati del tuo intuito: una scelta fatta col cuore sarà quella giusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 gennaio 2026), dopo una fase di silenzio o di attesa, adesso hai voglia di ruggire, di farti vedere e sentire. Attenzione però all’orgoglio: non tutto è una sfida. In amore cresce la passione, ma serve ascolto. Sul lavoro è il momento giusto per chiedere, proporre, osare: le stelle ti sostengono, soprattutto se credi davvero in te stesso.

VERGINE

Cari Vergine, una fase in cui le cose si sistemano, anche se non tutto è immediato. In amore serve meno critica e più comprensione: non tutti ragionano come te. Sul lavoro sei preciso, affidabile, e questo verrà notato. Attenzione solo allo stress: concediti una pausa, anche mentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: adesso hai voglia di ruggire, di farti vedere e sentire.