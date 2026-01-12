Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 12 al 18 gennaio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 gennaio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, durante questa settimana sarete spinti da una forte carica energetica che vi porterà a voler affrontare nuovi progetti con entusiasmo. Cercate di non agire di impulso, ma pianificate con attenzione per evitare errori. Amore? Periodo favorevole per chiarire eventuali malintesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete una settimana più tranquilla, ideale per consolidare i rapporti affettivi e per mettere ordine nelle questioni pratiche. Cercate di evitare tensioni inutili e di dedicare tempo al proprio benessere. Lavoro? Serve costanza.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana sarà dinamica e ricca di stimoli. Sul lavoro sarà molto importante la comunicazione. Sarà possibile avviare nuove collaborazioni o risolvere questioni in sospeso.

CANCRO

Cari Cancro, in arrivo qualche momento di tensione emotiva, ma sarà anche l’occasione per riflettere e chiarire i propri sentimenti. Cercate il dialogo con le persone care. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di organizzare con cura.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (12-18 gennaio 2026), state vivendo una settimana piena di energia e voglia di protagonismo. Usate questa spinta per raggiungere obiettivi importanti.

VERGINE

Cari Vergine, sarete concentrati sull’organizzazione e sulla gestione delle responsabilità. Cercate di non trascurare la salute e di trovare momenti di relax. Per quanto riguarda il lavoro, si potranno ottenere risultati positivi se si agisce con metodo.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana favorevole per i rapporti interpersonali. Cercate di essere più flessibili e aperti a nuove idee. In amore, potrebbero nascere nuove passioni o rafforzarsi legami consolidati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, giorni intensi, con forti emozioni. Cercate di sfruttare questa carica per migliorare la comunicazione con chi si ama e per prendere decisioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di agire con determinazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, nel corso delle prossime ore sarete spinti dalla voglia di libertà e avventura. Cercate di bilanciare entusiasmo e prudenza, soprattutto nelle decisioni importanti. Ottimo periodo per viaggi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana utile per fare un bilancio e per pianificare il futuro. Cercate di non trascurare la sfera affettiva e a dedicare tempo ai rapporti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di consolidare le posizioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, idee innovative e nuovi progetti. Agite con pragmatismo e di non lasciatevi frenare da dubbi o incertezze. Le relazioni sociali saranno fonte di energia positiva.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo una settimana all’insegna della sensibilità e dell’introspezione. Prendetevi cura delle vostre emozioni e a evitate di sovraccaricarvi. In amore, è il momento di coltivare la dolcezza.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente