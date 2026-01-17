Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 17 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 17 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è chi ti chiede troppo e chi ti dà troppo poco: è il momento di fare chiarezza. In amore possono arrivare decisioni importanti, non sempre facili, ma necessarie. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi preziosa, purché tu non rinunci a te stesso per piacere agli altri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 gennaio 2026), non ama le mezze misure, e adesso le stelle ti chiedono di tagliare ciò che non funziona più. In amore passione altissima, ma anche gelosie da gestire. Sul lavoro puoi fare una mossa strategica importante: segui l’istinto, ma non agire di impulso. Qualcosa si chiude, qualcosa di migliore si apre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle parlano di espansione, nuove idee, nuovi orizzonti. In amore c’è bisogno di sincerità: se qualcosa ti pesa, dillo. Ottimo periodo per viaggi, contatti con l’estero, cambiamenti di ruolo o di prospettiva sul lavoro. Energia in crescita, sfruttala bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stai costruendo qualcosa di importante, anche se a volte ti senti stanco. Le stelle ti chiedono costanza, non rigidità. In amore c’è bisogno di più tempo da dedicare ai sentimenti: il lavoro non può essere sempre al primo posto. Sul piano professionale, le responsabilità aumentano, ma anche le soddisfazioni. Non sottovalutare una proposta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 gennaio 2026), idee nuove, desiderio di cambiamento, ma anche un po’ di confusione. Le stelle ti invitano a scegliere una direzione. In amore serve chiarezza: o dentro o fuori. Sul lavoro è il momento giusto per sperimentare, ma senza rompere tutto. Innovazione sì, caos no.

PESCI

Cari Pesci, sentono forte il richiamo dell’anima. Le stelle parlano di intuizioni, sogni, emozioni profonde. In amore c’è romanticismo, ma attenzione alle illusioni. Sul lavoro segui ciò che ti ispira davvero: un talento può emergere se smetti di dubitare di te stesso. Cura il riposo e il benessere interiore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle parlano di intuizioni, sogni, emozioni profonde.