Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 14 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede l’amore diventare una parte importante della vostra vita a partire dal pomeriggio, forse perché troverete il coraggio di fare delle scelte importanti che vi porteranno lontano. Per quanto riguarda il lavoro, siete terribilmente indecisi sul da farsi, rispetto a una proposta o a un cambiamento. Riflettete bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, Mercurio positivo strizza l’occhio all’amore, ci sono buone speranze per voi di trovare finalmente l’anima gemella. Secondo Paolo Fox, quest’oggi sarete in grado di affrontare qualsiasi cosa, cercate soltanto di non affaticarvi troppo. Approfittate del weekend per dormire un po’ di più.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vede molto bene l’arrivo della Luna nel vostro segno che segna un nuovo traguardo per l’amore, in arrivo tantissime emozioni diverse, potrete finalmente prestare maggiore attenzione alla persona amata. Anche nel campo professionale avrete buone notizie, potete avviare nuovi progetti che avranno molta fortuna in futuro. Non demotivatevi al primo ostacolo, lottate.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata positiva per i sentimenti secondo il guru delle stelle. L’oroscopo di oggi denota ancora qualche insicurezza per il vostro segno, ma riuscirete a superarla grazie alla vostra lungimiranza. Evitate le discussioni sul posto di lavoro, non sarà facile ma, per quieto vivere, dovrete riuscirci.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avvertite molta stanchezza in questo periodo, forse anche per colpa dell’amore che vi regala più pensieri che gioie. Per fortuna, dal pomeriggio la situazione cambia, il lavoro vi regala qualche soddisfazione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 14 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 14 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 14 marzo 2020

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi si conclude con il vostro segno. Paolo Fox vi esorta a essere meno polemici e provocatori, la vostra lingua biforcuta potrebbe portare più problemi che vittorie. Questa non sarà tra le giornate migliori, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata incredibile per l’amore, se avete ancora qualche incertezza sulla vostra storia è il caso di parlarne a tavolino e archiviare i problemi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE