Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 14 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, se qualcuno vi interessa, le stelle vi suggeriscono di approfittare della fortuna per portare a casa la vittoria. La Luna è dalla vostra parte, avete voglia di essere al centro dell’attenzione e il weekend vi aiuterà a soddisfare questo desiderio. Avete tanta voglia di fare nel vostro campo professionale e qualcuno ve ne darà modo, partono nuovi progetti interessanti che avranno molta fortuna in futuro.

TORO

Cari Toro, quella di oggi sarà una giornata di recupero per il vostro cuore, rispetto alle ultime due giornate potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo secondo il guru delle stelle. Avete bisogno di tranquillità, riposatevi di più e prestate attenzione ai conti, soprattutto quelli che non tornano.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una giornata bellissima per l’amore, approfittatene perché da domani le stelle torneranno a remarvi contro, mettete a nudo i vostri sentimenti e conquistate la persona amata con ogni mezzo possibile. Evitate le tensioni e sul lavoro imparate anche ad accontentarvi.

CANCRO

Cari Cancro, quest’oggi dovreste evitare le polemiche, tenete a bada le vostre mille ansie, non è il caso di farsi prendere dal panico. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovreste imparare ad appianare eventuali contrasti di coppia nati durante questo mese, trovate il modo migliore per risolvere i problemi, anche dal punto di vista finanziario.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox si respira molta tensione in amore in questo periodo, a causa della Luna in opposizione che vi regala qualche momento di turbolenza. Anziché portare avanti il vostro orgoglio, perché non ragionare invece sulle giuste soluzioni e mettere da parte antichi rancori? Vedrete che nel pomeriggio la fortuna tornerà a ruotare per il verso giusto. Venere è contraria, occhio ai conflitti anche professionali.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovreste tenervi ben lontani dalle polemiche, soprattutto se vivete una relazione clandestina. Avete preso una scelta pericolosa per il vostro cuore e adesso dovete accettarne le conseguenze. Nel campo professionale, rimandate le scelte, questa non è la giornata ideale per gli azzardi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: l’amore vi sorride, approfittate di questa giornata per esprimere i vostri sentimenti, perché già da domani il quadro astrale cambia e la fortuna potrebbe voltarvi le spalle.

