Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 13 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata tra le più adatte, nell’ultimo periodo, per chiarire con qualcuno che vi ha ferito. Siete ancora molto addolorati per delle parole che avete ascoltato, ma molto più disponibili a mettervi in discussione. Sul lavoro siete creativi e probabilmente questo verrà presto apprezzato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 novembre 2021), la Luna è brillante nel vostro cielo. Un cielo che vi vede fortunati, appassionati. Che diventa ancora più bello nel fine settimana, quando anche la vostra vena polemica verrà messa a tacere da un rinnovato buonumore. L’amore è favoloso, anche se dovete curarlo di più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo prevede una giornata un po’ nervosa. Siete particolarmente tesi e non risparmiate critiche a nessuno. Come mai? Cercate di razionalizzare per comprendere da dove proviene questo stato d’animo. Se ultimamente, poi, siete stati un po’ incoerenti, non colpevolizzatevi troppo ma tornare a ragionare con serenità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete coltivato molto i vostri rapporti di amicizia ultimamente e ora ne state raccogliendo i frutti. E proprio in queste giornate, un po’ nervose, è l’amicizia che vi restituirà quello che le avete dato: conforto e divertimento per uscire da una piccola crisi amorosa. Dovete rivedere il vostro modo di stare in coppia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (13 novembre 2021), in questo periodo è l’amore ad andare molto meglio rispetto al lavoro. I vostri progetti personali, infatti, vanno bene se siete in ufficio, mentre quando uscite fuori trovate un po’ di incertezze e tanta confusione. È il momento di riportare ordine della vostra vita sentimentale.

PESCI

Cari Pesci, siete carichi e moderatamente fortunati. Per quanto riguarda i sentimenti, è opportuno attendere la fine del mese per rispondere alla domanda “come va l’amore?”. Adesso, in effetti, siete ancora in fase di avanscoperta. Non desistite, ma cercate di capire chi state frequentando: organizzate un bel fine settimana fuori.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la Luna continua a splendere nel vostro cielo e a illuminare le vostre giornate in modo decisamente positivo.