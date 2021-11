Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 13 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, preparatevi ad una giornata stressante. Avete proprio bisogno di riposare in questo periodo dove ogni giorno sembra esserci un nuovo problema da risolvere. Forse può tornarvi utile riprendere qualche vecchio rapporto, chissà cosa può venirne fuori: forse un aiuto in più, forse qualche interessante novità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (13 novembre 2021), sta per tornare la quiete dopo la tempesta, finalmente. Ormai vi siete rassegnati e non avete più voglia di continuare ad insistere, perché sapete che non potete ottenere quello che cercate. Basta cercare, avete voglia di essere trovati adesso, ed è giusto così.

GEMELLI

Cari Gemelli, sta per tornare nel vostro segno e ciò vi renderà più impulsivi ed emotivi. Se non starete attenti alle parole che usciranno dalla vostra bocca potreste incorrere in brutte discussioni e finire col l’allontanare qualcuno che avete faticato per avvicinare.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata scorrerà serena e tranquilla, senza intoppi. Avete ricevuto delle belle novità che vi hanno caricato di buoni propositi e vitalità. L’energia che vi è mancata nelle ultime settimane ora è tutta a vostra disposizione, quindi approfittatene sia sul lavoro che con i vostri affetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 novembre 2021), potreste in questo mese trovare il grande amore. Le stelle del vostro cielo, infatti, benedicono i sentimenti e vi vedono in procinto di rimettere in gioco il vostro lato migliore, quello della conquista, ma questa volta non fine a se stessa. Per quanto riguarda il lavoro, invece, entro fine mese vi si richiede di fare una scelta.

VERGINE

Cari Vergine, avrete di fronte delle giornate abbastanza agitate. Agitate da voi, in effetti, che siete molto carichi di nervosismo e non fate altro che sfogarlo con le persone a voi più vicine. Cercate, banalmente, di contare fino a 10 prima di dare adito all’ennesima polemica.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone, che in questo mese potrebbe vivere un nuovo amore. Sul lavoro ci sono scelte da fare, ma comunque positive.