Oroscopo Paolo Fox della settimana 8-14 novembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’8 al 14 novembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’8 al 14 novembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana da quattro stelle su cinque per voi. Sarete particolarmente instabili in amore. Cercate di non arrabbiarvi e martedì, forse, dovrete accettare un compromesso. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è in fermento e c’è molto stress nell’aria. Meglio non essere impulsivi, è bene rimandare le decisioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Venere inizierà un transito che sarà attivo per diverse settimane, ma in amore non bisogna dare nulla per scontato perché potrebbero esserci degli ostacoli da superare. Capitolo lavoro: chi ha questioni legate alla burocrazia da risolvere riceverà delle informazioni utili, ma le entrate sono ancora poche.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Il cielo in amore promette bene: avrete voglia di lasciarvi andare, le stelle sono positive, ma tutto dipende anche dalla vostra buona volontà. Giovedì e venerdì gli incontri saranno favoriti, con Sagittario e Acquario potrebbero nascere belle storie. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene e ora si può recuperare il tempo perso. Bene le giornate di giovedì e venerdì.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore i rapporti di lunga durata dovranno fare i conti con una certa indolenza: è colpa di Venere che è più nervosa del solito. Potresti commettere una piccola trasgressione in amore, magari anche chiudere un rapporto. Favorito chi vuole fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanto da fare, avete voglia di cambiare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (8-14 novembre 2021), tre stelle. In amore c’è tanta agitazione, ma forse sono proprio queste relazioni ad affascinarvi di più. Vi piacciono le sfide, ma cercate di non pensare al passato o di ritornare su persone che ormai sono lontane da voi. Lavoro? Piccoli conflitti da superare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore le stelle promettono bene e Venere è dalla vostra parte. E’ arrivato il momento di fare chiarezza nel vostro cuore, una volta per tutte. Per quanto riguarda il lavoro, presto vorrete cambiare qualcosa, e chi studia riceverà una bella soddisfazione.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore è arrivato il momento di fare chiarezza, meglio tagliare ogni ponte con il passato. Favoriti tutti quelli che sono single e cercano l’anima gemella. Attenzione soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, poi tutto procederà a gonfie vele da giovedì. Per quanto riguarda il lavoro, meglio parlare se c’è qualcosa che non va.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Venere è in ottimo aspetto e l’amore promette bene, ma a volte siete diffidenti e partite prevenuti. Favoriti gli incontri avventurosi, cercate di essere più fiduciosi perché il periodo passato è stato difficile per tutti. Lavoro: avete accettato un cambiamento, ma questo non basta. In arrivo tante belle novità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere sta continuando la sua fase positiva iniziata nel mese di ottobre. Tutto ora va avanti senza polemiche e ci sono tante novità da cogliere a braccia aperte! Per quanto riguarda il lavoro, un progetto sarà di successo nelle prossime settimane.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. Il transito di Venere è positivo e mezzo cielo è dalla vostra parte. I sentimenti promettono bene anche per i single, per tutti quelli che cercano una storia o vogliono recuperare un rapporto. Se tenete a qualcuno fatevi avanti già dalla giornata di martedì. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo promette grandi cose: portate avanti le vostre richieste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore ora le crisi si possono risolvere. La Luna da mercoledì sarà dalla vostra parte. Capitolo lavoro: siete positivi e disponibili. Il periodo è interessante. Occhio però ai soldi e ai problemi legati alle finanze!

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Avete voglia di lasciarvi andare all’amore ora che Venere inizia un transito importante. Se avete una storia solida alle spalle, ora dovete cercare di fare le cose che avete rimandato per troppo tempo. Favoriti gli incontri nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, state cercando nuove alleanze, ma anche piccole vendette.

