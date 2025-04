Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 aprile 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 12 aprile 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quello che parte oggi, 12 aprile 2025, sarà un weekend di grande energia e voglia di cambiamento per molti di voi. In amore potrebbero nascere nuove opportunità; nel lavoro sarà importante restare concentrati su ciò che bisogna fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 aprile 2025), le stelle invitano alla riflessione nel corso delle prossime ore di questo mese. Questo è un buon momento per risolvere alcune questioni personali e lavorative rimaste in sospeso. Attenzione a non rimandare decisioni importanti. Prendetele ora!

GEMELLI

Cari Gemelli, il vostro sarà un fine settimana di metà aprile all’insegna della socialità, delle relazioni. Sarete al centro dell’attenzione, ma cercate di non prendere impegni che potrebbero rivelarsi troppo impegnativi per voi. Moderazione e usate bene il cervello.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi renderà particolarmente sensibili nel corso delle prossime ore di questo 12 aprile 2025. In amore, meglio evitare discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle suggeriscono prudenza nelle scelte finanziarie. Non fate il passo più lungo della gamba.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 aprile 2025), il vostro sarà un fine settimana particolarmente dinamico e stimolante. Nel corso delle prossime ore avrete ottime prospettive per il lavoro e nuove opportunità in amore. Se avete un progetto in mente, questo è il momento giusto per agire con coraggio e fiducia.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle consigliano di rallentare e godervi un po’ di meritato relax nel corso delle prossime ore. Approfittate del fine settimana che prende il via adesso per rigenerarvi e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il vostro sarà un fine settimana particolarmente dinamico e stimolante.