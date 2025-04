Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 9 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tra poche ore avrete la Luna nel segno. Da un po’ di tempo a questa parte siete andati incontro a problematiche di tipo emotivo che vi hanno resi un po’ nervosi e irritabili. La tensione è alta nella vostra vita soprattutto per chi proviene da una crisi sentimentale. Attenti ai rapporti con persone dell’Ariete, del Cancro o del Capricorno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 aprile 2025), le stelle sono dalla vostra parte in questo periodo: date spazio a nuovi progetti. Marte è in aspetto ottimo ed esalterà la vostra creatività. La Luna favorevole vi aiuterà a riflettere bene su quello che desiderate in amore. Attenti ai conflitti tra genitori e figli.

SAGITTARIO

​Cari Sagittario,​ Giove ancora in opposizione: periodo carico di incertezze. Si tratta di un ciclo astrologico iniziato diverso tempo fa e che proseguirà ancora per un po’ di tempo. Nella seconda parte di aprile ci saranno sicuramente maggiori motivi di gioia e di serenità. Le coppie in crisi potrebbero tornare in discussione.

CAPRICORNO

​Cari Capricorno, le stelle del giorno vi aiuteranno a risolvere dei problemi di natura lavorativa o relazionale. Grazie a questa bella Luna potrete ritrovare anche il desiderio di stare con gli altri. Le stelle vi aiuteranno a capire cosa fare e a prendere le decisioni giuste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 aprile 2025), nel corso delle prossime ore di questo inizio di primavera sarà meglio cercare di controllare le vostre reazioni e moderare i toni. Non accettate l’intromissione di terzi nella vostra vita. Nel weekend sarebbe il caso di organizzare qualcosa di invitante.

PESCI

​Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo 9 aprile 2025 dovrete lottare con una certa malinconia che si sta facendo strada nella vostra vita. Attenti alle provocazioni e alle critiche da parte di persone che non capiscono il vostro modo di pensare o di agire.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: le stelle del giorno vi aiuteranno a risolvere dei problemi di natura lavorativa o relazionale.