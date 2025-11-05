Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 5 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Luna impetuosa: nel corso delle prossime ore di questo 5 novembre sarà difficile fermarvi. Se avete dei progetti in mente, portateli avanti da soli con convinzione ben sapendo che, se vi affidate agli altri, non otterrete nulla. Servirà un po’ di prudenza in amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 novembre 2025), state vivendo un periodo di recupero: avete bisogno di dominare alcune tensioni interiori che vi causano disagi. Con queste stelle ci saranno le condizioni per iniziare un nuovo progetto di lavoro. Datevi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete pensierosi in queste ore di inizio novembre 2025. Forse ci sono delle tensioni a livello lavorativo. Potrebbero arrivare anche delle spese impreviste da affrontare. Qualcuno dovrà cercare di tirare il freno a mano per non finire fuori strada.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana che state vivendo non è iniziata nel migliore dei modi, anche se siete sempre voi i protagonisti dello zodiaco in questo momento. Avete tutte le armi a disposizione per difendervi alla grande. Se nel corso delle prossime ore di questo 5 novembre potete schivare qualche noia, sarebbe meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 novembre 2025), cielo dinamico e brillante che premia le grandi iniziative. Finalmenete il vostro segno torna ad essere tra i più forti in assoluto dello zodiaco. Se avete delle collaborazioni importanti, adesso ci saranno tutte le condizioni per poter recuperare e per rilanciare alcuni progetti che avevate messo da parte.

VERGINE

Cari Vergine, bisognerebbe evitare di fasciarsi la testa prima di rompersela… La protezione delle stelle è presente in queste ore di inizio novembre, però servirà anche da parte vostra una certa propensione a risolvere i problemi piuttosto che piangervi addosso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: Luna impetuosa, sarà difficile fermarvi.