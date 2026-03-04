Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 4 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio e oggi potete trovarlo. In amore è il momento giusto per chiarire una tensione recente. I single hanno fascino in aumento e potrebbero fare un incontro interessante. Nel lavoro una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia. Non rimandate una scelta che sapete di dover fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 marzo 2026), cielo intenso e magnetico. Siete profondi e determinati. In amore la passione è alta, ma attenzione alla gelosia. Se qualcosa vi infastidisce, parlatene subito. Nel lavoro potete ottenere un vantaggio importante se vi muovete con intelligenza. Non abbiate fretta di mostrare tutte le vostre carte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di aria nuova. Le stelle parlano di movimento e cambiamenti positivi. In amore però serve più presenza: non potete sempre scappare quando le cose si fanno serie. Nel lavoro arriva un’occasione interessante, specie per chi vuole cambiare direzione. Seguite l’istinto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati. Il cielo vi invita però a essere meno rigidi nei sentimenti. In amore serve più dolcezza e meno controllo. Nel lavoro i risultati arrivano, anche se gradualmente. La vostra costanza sarà premiata. Non trascurate il riposo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 marzo 2026), periodo creativo e dinamico. Avete voglia di rivoluzionare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi, ma le coppie devono ritrovare dialogo. Nel lavoro idee brillanti, ma curate i dettagli pratici. Una sorpresa potrebbe cambiare i vostri programmi.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze. In amore chi ha sofferto può ripartire con maggiore maturità. Le coppie solide fanno progetti importanti. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi decisiva: fidatevi del vostro cuore, ma restate concreti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze.