Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 29 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere oggi sarà ancora favorevole: situazione tranquilla e serena in amore. Sul fronte del lavoro, se avrete voglia di proporre un’idea le opportunità non mancheranno di certo. Fatevi avanti senza timore, non avete nulla da perdere! Meglio essere un po’ più determinati e non nascondersi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 settembre 2021), per voi si prospetta una giornata nella quale provare a superare in amore una situazione un po’ dubbiosa e di forte disagio. Sul fronte del lavoro, avete la necessità di avere una stabilità e di recuperare la serenità interiore. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà una giornata un po’ agitata per i sentimenti. Cercate di mantenere il controllo e di non litigare per ogni inezia con il partner. Sul fronte del lavoro, se ci sono stati problemi, è arrivato il momento di superarli e anche facilmente. Potete farlo grazie alle vostre doti diplomatiche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata abbastanza tranquilla per i sentimenti. Ma fate attenzione alle discussioni, sembrate intolleranti a tutto. Sul fronte del lavoro, se ci sono delle proposte valutale con attenzione. Nuove opportunità in arrivo nelle prossime settimane.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 settembre 2021), le coppie che hanno avuto dei problemi in passato dovranno ancora essere prudenti per evitare ulteriori discussioni. Sul fronte del lavoro, se avete un’attività che ve lo permette, potrete fare qualcosa di nuovo e creativo, o semplicemente staccare la spina e rilassarvi.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è favorevole: è arrivato il momento di cercare emozioni positive e di viverle a pieno con il partner o le persone care. Sul fronte lavoro, chi è in crisi può risolvere un annoso problema. Momento buono per avviare nuovi progetti e stabilizzare la vostra situazione economica. Ultimamente infatti avete avuto troppe spese.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: è arrivato il momento di buttarsi nelle emozioni che saranno positive. Bene anche la situazione economica.

