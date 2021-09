Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ottime notizie sul fronte dei sentimenti: finalmente sarete più tranquilli e spensierati: potreste anche incontrare l’anima gemella. Sul fronte del lavoro, l’anno finora non è stato dei più semplici, ma non temete perché nei prossimi mesi ci saranno diversi momenti interessanti con i quali dare una svolta alla vostra vita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (29 settembre 2021), si prospetta una giornata sottotono in amore: valutate con attenzione le storie che nascono in questi giorni. State attenti alle persone che alle spalle hanno un passato un p0′ difficile e complicato, non incasinatevi con le vostre stesse mani. Sul fronte del lavoro, cercate di non aprire vertenze e discussioni: accettate quello che viene senza fare troppo casino…

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata ricca di polemiche e stress. Per quanto riguarda il lavoro, sarete stanchi, spossati. A volte addirittura stremati. Penserete di non farcela, ma tranquilli: non sarà così. Però attenzione: assumetevi meno responsabilità e tutto sarà più liscio!

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una giornata nella quale cercare di mantenere la calma e non mandare a quel paese una persona, soprattutto se ci tenete. Cercate di trovare un po’ di serenità. I risultati, per quanto riguarda il lavoro, non sono stati dei migliori ultimamente. Portate pazienza e presto raccoglierete frutti succulenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 settembre 2021), previsti incontri fortunati per quanto riguarda l’amore. Siete carichi e pieni di energie, se siete single può essere il momento giusto per rimettersi in pista. Sul fronte del lavoro, invece, fate attenzione agli incontri di queste ore: possono essere importanti per il futuro vostro e di chi lavora con voi. Chi vuole aprire un’attività in proprio o creare un suo staff potrebbe avere un p0′ di problemi. Meglio non prendere decisioni affrettate.

VERGINE

Cari Vergine, la posizione della Luna oggi toglierà smalto a una giornata che sarà complicata per le coppie che hanno avuto dubbi e perplessità dal mese di marzo. Giornata in lieve calo sul lavoro: meglio mantenere la concentrazione e tenere duro. Non tutto può andare storto, e non per troppo tempo!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottime notizie sul fronte dell’amore dove finalmente il vento è cambiato.

