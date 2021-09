Oroscopo Paolo Fox della settimana 27 settembre-3 ottobre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 27 settembre al 3 ottobre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una settimana da quattro stelle su cinque. È un momento favorevole per chi vuole vivere una storia speciale. Se avete un legame a cui tenete tantissimo, cercate di rafforzarlo in questi giorni. L’unico pianeta che può procurare qualche difficoltà è Marte. Giornate come quelle attorno al 30 settembre potrebbero portare qualche fastidio nelle coppie di lunga data. Venere tornerà favorevole dal 7 ottobre. Per quanto riguarda il lavoro, dovete avere il coraggio di andare avanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Le crisi possono essere risolte ma bisogna avere un po’ di pazienza. Questa Venere contraria crea qualche dubbio nei rapporti sentimentali nati da poco. Da venerdì, però, le cose cambieranno e ci sarà un miglioramento nelle relazioni in genere. Lavoro? Possibile ottenere un immediato successo. Tutto questo, però, potrebbe scoraggiarvi ma andate avanti lo stesso.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Momento interessante per coloro che vogliono avere una storia o relazionarsi con persone nuove. Se la vostra vita affettiva poggia su basi solide, questo è il momento di dare forma ai progetti che avete rimandato da molto tempo. Per quanto riguarda il lavoro, è importante ritrovare un equilibrio. Settimana produttiva.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle su cinque. Attenzione alle parole che potrebbero innescare meccanismi complicati da gestire. Se nella vita di coppia ci sono perplessità, sarà meglio affrontare i problemi uno per volta senza farsi prendere dall’ansia. Tenete a freno la lingua nel fine settimana. Capitolo lavoro: ci sono cambiamenti importanti. Non conviene agire in maniera impulsiva.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (27 settembre-3 ottobre 2021), tre stelle. Attenzione alle polemiche. Negli ultimi mesi, alcune coppie non hanno vissuto bene l’amore, forse ci sono state preoccupazioni di lavoro che hanno avuto ripercussioni sulla vita familiare. Momenti di disagio riguardano anche le finanze. Dalla prossima settimana Venere inizierà un transito più interessante, qualcosa si aggiusterà.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Le stelle sono positive, ma restano momenti di incertezza e qualche dubbio soprattutto con Bilancia e Cancro. La situazione professionale cresce ed entro il mese di febbraio sarà necessario portare avanti un progetto. Riceverete buone risposte. Mercurio aiuta il recupero dal punto di vista dell’energia fisica.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. L’amore è favorito e lo sarà ancora di più dalla prossima settimana quando Venere farà un transito importante. Momento di forza anche per gli incontri nati da poco. Per quanto riguarda il lavoro, non si può avere tutto, ma si può avanzare qualche richiesta. Settimana importante per fare delle proposte che saranno ascoltate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Chi ha vissuto una crisi potrà recuperare la voglia di amare. Possibili nuovi incontri, ci sarà una bella passionalità soprattutto nelle giornate del 29 e del 30 settembre. Le coppie che hanno resistito alle recenti bufere sono sempre più forti. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora anche se questa settimana è ancora un po’ povera, cioè non si guadagna abbastanza…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Se state vivendo una nuova storia, potrebbe diventare importate per il futuro. Il fine settimana induce anche le coppie che hanno avuto qualche problema importante a riavvicinarsi. Attenzione solo nei rapporti con Gemelli e Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente qualcosa si muove, alcuni progetti andranno lavorati fin da adesso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. Vi piace una persona? Tentate un avvicinamento. Un’amicizia nata per gioco a ottobre potrebbe diventare importante. Nei mesi passati è possibile che ci siano state tensioni nella coppia che adesso bisogna provare a risolvere. Guardate al futuro con più ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcosa che non vi piace, parlate!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Le storie fresche non sono state brillanti, colpa anche di una Venere contraria che ancora incide nella vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, c’è tanta voglia di cambiare, bisogna fare i conti con la vostra voglia di fare cose diverse dal solito e la necessità di portare a casa i soldi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Continua una fase favorevole ma dimenticate le situazioni che vi hanno fatto stare male in amore… I momenti più difficili sono passati e molte coppie sono riuscite a superarli. Con Giove attivo è probabile che ci siano progetti per la casa e per i figli. Lavoro? Fate una richiesta in vista della fine dell’anno.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente