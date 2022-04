Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 27 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 27 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 27 aprile 2022 -, in amore le cose potrebbero andare meglio ma per ora non vi potete certo lamentare. Alcune situazioni non sono molto agevoli e non stanno andando come avreste voluto, ma fare buon viso a cattivo gioco. Ci sono infatti ancora parecchie situazioni difficili. Il lavoro va sempre meglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 27 aprile 2022), avrete sempre più bisogno di avere qualcuno al vostro fianco. Se siete single da tempo, infatti, l’amore vi manca terribilmente. Sul lavoro ci saranno un po’ di pensieri perché non tutto sta andando secondo i piani.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore i vostri rapporti non stanno andando come avreste voluto, anzi proprio non riuscite a capire com’è possibile che non durino mai più di un breve periodo. Sul lavoro dovete essere concentrati perché è un periodo complicato, avete tanti impegni. Datevi delle priorità e non fatevi prendere dall’ansia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore siete soddisfatti ma a volte avete la sensazione che non sia mai abbastanza. Come se qualcosa vi frenasse più del dovuto. Provateci sempre, soprattutto se siete single da tempo. A lavoro è importante credere in quel che si fa. Se non credete voi nelle vostre capacità, come possono farlo gli altri?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 27 aprile 2022), in amore pensate troppo e questo non è un bene. Dovete lasciarvi andare di più e ascoltare il cuore, pur avendo sempre ben chiaro da che parte state andando. La vostra tenacia vi premierà sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, alcuni rapporti non stanno andando per il verso giusto e forse fareste meglio a chiuderli definitivamente. Inutile trascinarseli e portarli avanti se non danno i frutti sperati. Sul lavoro cercate di dare il massimo e vedrete che sarete ricompensati. Sarà la cosa migliore da fare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: bene l’amore, sul lavoro osate di più e dimostrate di che pasta siete fatti.