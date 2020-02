Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 26 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovreste evitare complicazioni sentimentali nella giornata di oggi (25 febbraio). Siete molto stanchi e stressati e rischiereste, con il nervosismo, di complicare ancora di più una situazione già abbastanza difficile con il partner. Sul lavoro non va molto meglio: cercate di fare almeno il minimo indispensabile.

SCORPIONE

Scorpione, oggi sarà una giornata decisamente interessante, ma se dovete affrontare un discorso impegnativo con qualcuno forse è il caso di farlo verso la fine della settimana. Sul lavoro il rapporto con qualche collega rischia di cambiare in peggio. Mettete un punto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi – secondo Paolo Fox – sarà una giornata tutto sommato positiva. Avete recuperato un po’ di terreno perso in amore, e forse dovreste completare l’opera di disintossicazione da alcune situazioni poco gradite. Sul lavoro c’è qualcosa che vi provoca molto stress, cercate di capirne dunque l’origine per ristabilire il vostro equilibrio psicofisico.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi per voi Capricorno la giornata sarà particolarmente fortunata per quanto riguarda l’amore. Se siete in coppia dovreste fare qualche passo importante, mentre se siete single dovreste guardare bene tra la vostra cerchia di conoscenze: qualcuno vi sta facendo la corte da qualche tempo, non ignoratelo.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi avete le stelle dalla vostra parte per quanto riguarda i sentimenti, ma cercate di non sfoggiare troppa spavalderia: chi mirate nella conquista è ancora distratto da altro e dovete fare qualcosa per attirare la sua attenzione. Sul lavoro la routine vi annoia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 26 febbraio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 26 febbraio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 26 febbraio 2020

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox, sono previste buone notizie per quanto riguarda l’amore, con tante novità positive in arrivo nei prossimi giorni. Soffermatevi di più sui piccoli gesti, visto che per qualcuno possono apparire davvero grandi se compiuti da voi. Sul lavoro siete agitati, forse per via di un nuovo compito per cui non vi sentite all’altezza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la giornata sarà particolarmente fortunata per quanto riguarda l’amore. Se siete in coppia dovreste fare qualche passo importante.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE