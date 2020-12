Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 23 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi (23 dicembre) per voi sarà una giornata senza particolari guizzi né in positivo né in negativo. In ogni caso attenzione a chi potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote. Negli ultimi giorni avete dovuto prendere scelte importanti, ma adesso è tutto ok. Pensate di aver fatto la scelta giusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata piacevole, di recupero dopo un periodo di forte stress. Adesso la luce in fondo al tunnel è vicina. Avete infatti avuto problemi a livello economico, con troppe spese che vi hanno messo in difficoltà. Cercate di contenervi, anche se l’arrivo del Natale complica le cose. Sfruttate la vostra creatività sul lavoro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi si prevede una giornata nella quale potrete risolvere problemi in sospeso da tanto tempo. Le cose adesso vanno meglio e le stelle vi sorridono, ma occhio a non abbassare la guardia. Le soluzioni prese comunque non sono definitive o a lungo termine, per cui abbiate cautela. In questi giorni di festa concedetevi un po’ di relax, ma poi preparatevi a dare il massimo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi per voi sarà all’insegna dello stress e dei tanti impegni da realizzare e portare a termine, anche se siamo in giornate di festa. I vostri superiori chiedono sempre di più, e voi cominciate a stancarvi visto che già fate il massimo, soprattutto in relazione alla paga. In generale avete paura delle novità e di provare qualcosa che esca dal classico seminato. Accettare le sfide però vi fa bene e potrete dimostrare di che pasta siete fatti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, d’altronde questo è un periodo favorevole. Chi vi circonda chiederà il massimo da voi e non dovrete deluderli. Siete un po’ sotto stress, ma questo non è un buon motivo per dubitare di voi stessi o sentirvi escluso. Non riversate il vostro stress sul partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata complessa. Dall’esterno sembra che vada tutto bene, ma come si dice, l’apparenza inganna. Parlare con voi sarà difficile, perché perderete la pazienza facilmente. I vostri amici faranno difficoltà a trovare un varco per capire cosa sta succedendo. Fatevi consigliare da chi vi vuole bene.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: per voi inizia un periodo sereno dopo una fase difficile soprattutto a livello economico.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 21-27 DICEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, mercoledì 23 dicembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 23 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 23 dicembre 2020