Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: mercoledì 23 dicembre 2020, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata nella quale sarete particolarmente riflessivi. Avete tanti progetti da realizzare, ma solo con un po’ di organizzazione porterete tutto a casa e troverete la giusta strada da intraprendere. Questo vale anche per l’amore. Non scoraggiatevi se qualcosa va storto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata nella quale sarete particolarmente elettrici e potreste facilmente perdere la pazienza. Sul posto di lavoro avete a che fare con persone competitive e disposte a tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote. Fate attenzione. Non riversate tutto lo stress sul partner: dategli le attenzioni che merita. Il momento di prendere decisioni importanti è arrivato.



GEMELLI

Cari Gemelli, giornata all’insegna dello stress, d’altronde avete tanti impegni e responsabilità da portare a termine. Sul lavoro siete sempre meticolosi e quasi maniacali. Non è detto che colleghi e superiori lo apprezzino, rischiate di risultare antipatici. Ma fate bene perché la cura dei dettagli e la determinazione pagano. In famiglia invece avete voglia di novità, la routine, anche con il partner, vi sta stretta.



CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata piena di energia e voglia di fare. D’altronde siete consapevoli delle vostre capacità e di quello che potete ottenere. Come Re Mida, tutto quello che toccate diventa oro, specie sul lavoro. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti. In amore possibili litigi con il partner. Parlatevi e chiarite.



LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox in questi giorni prima di Natale avete ancora tanti progetti da portare a termine, prima di potervi finalmente rilassare e godere le feste. Con il vostro impegno e determinazione, tutto andrà per il meglio. Cercate di non essere aggressivi, ricordandovi che potete fare affidamento anche sui vostri amici se avete bisogno di una mano o un consiglio. Insomma, non siete soli.

VERGINE

Cari Vergine, giornata che vi vedrà particolarmente disponibili con gli altri, a causa di una grande sensibilità verso il mondo che vi circonda. Questo vale soprattutto a livello lavorativo nei rapporti con colleghi e superiori. Se vi vengono dati preziosi consigli, fatene tesoro. Non rinunciate al vostro spirito critico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo ottimo soprattutto nei rapporti con i colleghi.

