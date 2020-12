Oroscopo Paolo Fox della settimana 21-27 dicembre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (21-27 dicembre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 al 27 dicembre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, potrebbe essere necessario fare la vostra parte per portare a termine un progetto famigliare: un nuovo arrivo? Chissà. Bene il lavoro, ma servirà rimboccarsi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, coloro che cercano l’amore potrebbero dover aspettare ancora un po’. Servirà pazienza. Potrebbe essere necessario impostare le priorità direttamente sul fronte interno.

GEMELLI

Cari Gemelli, la pressione sul lavoro può portare a fare errori anche importanti… Cercate di mantenere la calma. Gli sforzi compiuti da voi sul fronte accademico potrebbero non essere adeguati.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, potrebbero essere in corso i preparativi per un grande evento. Secondo l’oroscopo settimanale, è probabile che una ex fiamma entri di nuovo nella vostra vita e renderà roseo il fronte romantico.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, alcuni potrebbero intraprendere un pellegrinaggio o un tour storico. Ad alcuni potrebbe essere dato il possesso di una proprietà.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, le vostre idee innovative al lavoro probabilmente saranno molto apprezzate da coloro che contano. L’aiuto di qualcuno sul fronte accademico si rivelerà importante. Capitolo soldi: risparmiate!

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo settimanale, farete del vostro meglio per trasformare un evento in un successo strepitoso. Qualunque cosa vi venga affidata sul fronte professionale, è probabile che voi facciate un buon lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, durante la settimana sarete allegri, felici di passare il Natale. Godetevi il momento, ve lo siete anche meritato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una spesa giudiziosa vi consentirà di risparmiare per qualcosa di essenziale. L’atteggiamento del partner potrebbe infastidirvi e creare qualche malumore. Mantenete la calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (21-27 dicembre 2020), siete in una mischia per la promozione, giocate le vostre carte con saggezza. Lentamente e costantemente, riuscirete ad ampliare la vostra area di influenza sul fronte professionale.

ACQUARIO

Cari Acquario, è probabile che voi diate una spinta alle vostre prestazioni sul fronte accademico gestendo bene il vostro tempo. Perché non dedicarsi a un po’ di sano shopping…

PESCI

Cari Pesci, trascorrere del tempo con qualcuno che vi piace può essere molto appagante. Il pellegrinaggio potrebbe essere nella vostra mente.

