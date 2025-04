Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 23 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 23 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, momento favorevole per molti di voi. Luna e Giove supportano la creatività. Siete tra i segni che tra Pasqua e Pasquetta ha vissuto un attimo di pausa, di riflessione, ma iniziate a pianificare i progetti sia per la fine della primavera sia per l’estate. Amore ancora in fase incerta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 aprile 2025), giornata con qualche piccola tensione da dover gestire al meglio. Forse dovete rifare due volte una cosa? Arrivate in ritardo ad un appuntamento? Prendete tempo. Periodo di stabilità da ritrovare…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, miglioramenti evidenti in diversi campi. Grazie a Luna, Mercurio, Marte ritroverete anche una grande dose di dinamismo e questo è importantissimo perché ultimamente vi ho trovato pigri oppure semplicemente alle prese con tanti problemi che vi hanno demoralizzato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore migliorano le relazioni interpersonali. Riflessioni necessarie su eventuali crisi di coppia. Attenzione con Cancro e Bilancia, non trascurate piccoli problemi. Qualche spesa in più è prevista a breve.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 aprile 2025), avete una grande vitalità, ma anche nervosismo. La Luna è nel segno. Marte è entrato in opposizione. Chi è nato a fine gennaio lo sa: da qualche tempo tutto è più difficile da gestire. Forse perché alcuni legami vanno cambiati. Attenzione ai conflitti…

PESCI

Cari Pesci, protagonismo grazie a Venere. Relazioni più intense in arrivo, opportunità lavorative a partire dal 9 giugno. Non dovete essere pessimisti e ricordate che proprio questa è la fase in cui potete anche dimenticare qualcosa che non è andata bene. Durante le prossime ore la Luna favorirà le emozioni. In amore è importante in questo periodo dare spazio alle relazioni vere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: grande dinamismo e voglia di fare.