Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 21 ottobre 2020 – con i nati sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete siate prudenti. Quella di oggi sarà una giornata un po’ nervosa. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare il necessario e nulla di più. Potreste vivere qualche momento di tensione anche sul lavoro!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo Paolo Fox di oggi – mercoledì 21 ottobre 2020 -, Venere e Luna sono favorevoli: buone notizie per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, credete di aver fatto molto e di aver ricevuto poco. È arrivato il momento di parlare di progetti a lunga scadenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – 21 ottobre – fermatevi e riflettete sull’amore. Per quanto riguarda il lavoro, abbandonate il superfluo, le cose inutili. Non temete: entro dicembre un progetto avrà successo e vi darà soddisfazioni importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata positiva per i sentimenti: ottobre è il mese delle scelte fondamentali da prendere. Buttatevi. Sul fronte del lavoro, favoriti i nuovi progetti. Ascoltate le persone che vi sono vicine: potrebbero darvi ottimi consigli!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi (21 ottobre 2020) sarà una giornata ottima per l’amore. Se c’è qualcuno che vi interessa, provateci! Sul fronte del lavoro, le stelle sono dalla vostra parte: qualcosa di nuovo in arrivo. Preparatevi.

PESCI

Cari Pesci, la Luna nel pomeriggio di oggi – mercoledì 21 ottobre – sarà favorevole: avete bisogno di mettere un punto fermo nella vostra vita. Sul fronte del lavoro, potrebbe arrivare una soluzione interessante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottobre è il mese delle scelte importanti e fondamentali per il futuro. Prendetele. Giornata positiva per l’amore.

