Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 21 ottobre 2020 – cercate di mantenere la calma: se è nata una crisi di coppia tra oggi e domani potrebbe ingigantirsi. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore potreste superare un ostacolo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 ottobre 2020), la Luna sarà dalla vostra parte: quattro giorni importanti e interessanti in arrivo per l’amore. Sul fronte del lavoro, saranno favoriti i creativi che hanno idee brillanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, non temere: dal 28 ottobre 2020 può nascere qualcosa di speciale e nuovo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non avete superato del tutto le preoccupazioni legate all’attività professionali. Provate a mettere da parte un po’ di soldi per gli ultimi mesi dell’anno che saranno duri da questo punto di vista.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – mercoledì 21 ottobre – sarete molto intolleranti. Gli incontri saranno importanti e inaspettati, ma non sempre facili da gestire. Sul fronte del lavoro, la Luna oggi sarà in opposizione e questo vi creerà qualche problema di troppo da affrontare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (21 ottobre), se siete innamorati di una persona è arrivato il momento di dimostrarlo: dal 28 ottobre 2020 Venere tornerà favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, ottimo il recupero. Per qualcuno però dividersi tra casa e lavoro sta diventando più complicato.

VERGINE

Cari Vergine, oggi (mercoledì) i pianeti saranno favorevoli. Ci sono stati problemi in passato, ma è tutto risolvibile, non temete. Sul fronte del lavoro, dovrete lottare contro una persona ostile che da tempo vi ostacola.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: la Luna è dalla vostra parte, si prospettano giorni interessanti per l’amore! Godeteveli.

