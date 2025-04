Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 16 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, equilibrio è la vostra parola chiave ma durante la giornata di oggi – 16 aprile 2025 – potreste sentire il bisogno di rompere qualche schema. Una proposta inaspettata o un messaggio fuori orario potrebbe sorprendervi. Seguite il flusso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 16 aprile 2025), durante la giornata sarete più magnetici del solito. Gli occhi sono puntati su di voi e lo sapete bene… Ottima giornata per dire qualcosa che tenete dentro o per lasciare che sia il silenzio a parlare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario,​ spirito libero. Oggi sentirete il richiamo dell’avventura, anche se solo mentale. Una notizia da lontano o una nuova idea può accendervi. Non fatevi bloccare da chi non riesce a starvi dietro. Ottima giornata per dire qualcosa che tenete dentro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra sarà una giornata concreta, perfetta per affrontare ciò che va sistemato. Ma lasciate anche spazio al cuore: qualcosa (o qualcuno) cerca di avvicinarsi, anche se in punta di piedi. Permettetelo!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 16 aprile 2025), siete pieni di pensieri originali e voglia di rompere la monotonia. Potreste sorprendervi a provare qualcosa di nuovo o a guardare una persona sotto una luce diversa. Ottima giornata per dire qualcosa che tenete dentro o per lasciare che sia il silenzio a parlare.

PESCI

Cari Pesci, emozioni in primo piano nel corso delle prossime ore. Siete più empatici del solito, ma non lasciate che gli altri assorbano tutta la vostra energia. Un piccolo gesto gentile potrebbe fare miracoli durante la giornata di oggi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottima giornata per dire qualcosa che tenete dentro o per lasciare che sia il silenzio a parlare.