Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 13 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase di ricerca di equilibrio… e quando lo trovate, arriva sempre qualcosa a muovere le acque. Questa settimana vi invita a dire qualche “no” in più per proteggere tempo ed energie. In amore, il dialogo è più fluido, ma solo se smettete di rimandare conversazioni importanti. Ottimo momento per la creatività: una nuova idea potrebbe trasformarsi in progetto concreto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 agosto 2025), c’è qualcosa che bolle in pentola… e voi siete maestri nel mantenere un certo mistero. Questa settimana può portarvi una notizia che aspettavate, ma che cambia alcune dinamiche. Sul lavoro, più determinazione e meno distrazioni: il successo è vicino. In amore, passione alta, ma attenzione alle gelosie: possono nascere incomprensioni anche da piccoli dettagli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vostro spirito libero scalpita: voglia di viaggiare, di scoprire, di cambiare scenario. Se non potete farlo fisicamente, fatelo mentalmente: leggete, studiate, programmate. Sul lavoro, nuove possibilità vi spingono a rivedere obiettivi. In amore, cercate un complice d’avventura, non solo un partner. Attenzione a non promettere più di quanto possiate mantenere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati come sempre, ma questa settimana vi ricorda che anche il riposo è produttivo. Potreste ricevere una conferma su un investimento o una questione economica. In amore, se c’è stata distanza, è il momento di accorciare le distanze con gesti concreti. Non isolatevi troppo: anche le montagne più solide hanno bisogno di qualche raggio di sole.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 agosto 2025), la vostra mente è un vulcano di idee, e questa settimana alcune possono finalmente trovare spazio per concretizzarsi. Sul lavoro, possibili cambi di ruolo o di prospettiva. In amore, serve un po’ di realismo: non tutto si può cambiare, ma si può migliorare. Momento ideale per stringere nuove amicizie o collaborazioni: i contatti giusti arrivano quasi per caso.

PESCI

Cari Pesci, il vostro intuito è al massimo: fidatevi di quelle sensazioni che sembrano inspiegabili, ma che spesso si rivelano corrette. Sul lavoro, un piccolo successo vi dà più sicurezza. In amore, i sentimenti si intensificano: se siete single, guardate bene tra le persone che già conoscete. Il weekend porta serenità, magari vicino all’acqua o in un luogo che vi rilassa profondamente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: c’è qualcosa che bolle in pentola… e voi siete maestri nel mantenere un certo mistero.