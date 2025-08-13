Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 13 agosto 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 13 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase di ricerca di equilibrio… e quando lo trovate, arriva sempre qualcosa a muovere le acque. Questa settimana vi invita a dire qualche “no” in più per proteggere tempo ed energie. In amore, il dialogo è più fluido, ma solo se smettete di rimandare conversazioni importanti. Ottimo momento per la creatività: una nuova idea potrebbe trasformarsi in progetto concreto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 agosto 2025), c’è qualcosa che bolle in pentola… e voi siete maestri nel mantenere un certo mistero. Questa settimana può portarvi una notizia che aspettavate, ma che cambia alcune dinamiche. Sul lavoro, più determinazione e meno distrazioni: il successo è vicino. In amore, passione alta, ma attenzione alle gelosie: possono nascere incomprensioni anche da piccoli dettagli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vostro spirito libero scalpita: voglia di viaggiare, di scoprire, di cambiare scenario. Se non potete farlo fisicamente, fatelo mentalmente: leggete, studiate, programmate. Sul lavoro, nuove possibilità vi spingono a rivedere obiettivi. In amore, cercate un complice d’avventura, non solo un partner. Attenzione a non promettere più di quanto possiate mantenere.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati come sempre, ma questa settimana vi ricorda che anche il riposo è produttivo. Potreste ricevere una conferma su un investimento o una questione economica. In amore, se c’è stata distanza, è il momento di accorciare le distanze con gesti concreti. Non isolatevi troppo: anche le montagne più solide hanno bisogno di qualche raggio di sole.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 agosto 2025), la vostra mente è un vulcano di idee, e questa settimana alcune possono finalmente trovare spazio per concretizzarsi. Sul lavoro, possibili cambi di ruolo o di prospettiva. In amore, serve un po’ di realismo: non tutto si può cambiare, ma si può migliorare. Momento ideale per stringere nuove amicizie o collaborazioni: i contatti giusti arrivano quasi per caso.

PESCI

Cari Pesci, il vostro intuito è al massimo: fidatevi di quelle sensazioni che sembrano inspiegabili, ma che spesso si rivelano corrette. Sul lavoro, un piccolo successo vi dà più sicurezza. In amore, i sentimenti si intensificano: se siete single, guardate bene tra le persone che già conoscete. Il weekend porta serenità, magari vicino all’acqua o in un luogo che vi rilassa profondamente.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: c’è qualcosa che bolle in pentola… e voi siete maestri nel mantenere un certo mistero.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 AGOSTO 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 13 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 13 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 13 agosto 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 13 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 13 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 13 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 13 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 12 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 12 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 12 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 12 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 12 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 11 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca