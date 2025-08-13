Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 13 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana parte con una certa frenesia: mille cose da fare, mille messaggi, mille “poi ti chiamo” che si accumulano. Il consiglio è non strafare subito, ma dosare l’energia, perché verso giovedì arriva un’occasione importante per mettere in chiaro una questione di lavoro o di cuore. In amore, qualcuno potrebbe chiedervi spiegazioni o più presenza: non tiratevi indietro. È un buon momento per fare ordine… anche nell’armadio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 agosto 2025), il cielo di questi giorni è come un lento risveglio primaverile: all’inizio sembra tutto fermo, poi di colpo sbocciano mille possibilità. Potreste ricevere una proposta inaspettata che mette in dubbio i vostri piani: non spaventatevi, valutate con calma. In amore, il cuore batte più forte, ma solo se vi sentite rispettati. Il fine settimana promette relax, ma attenzione alla gola: le tentazioni culinarie sono forti!

GEMELLI

Cari Gemelli, questa settimana non vi annoierete affatto. Tra messaggi, chiamate, incontri improvvisi, la vostra agenda sembra un puzzle. Sul lavoro, arriva una conferma o un “sì” atteso da tempo. In amore, avete voglia di leggerezza, ma anche di chiarezza: se qualcuno vi manda segnali ambigui, fate domande dirette. Domenica ideale per un piccolo viaggio.

CANCRO

Cari Cancro, c’è un’aria di revisione generale: non solo bollette o documenti, ma proprio nella vita. State mettendo in discussione alcune abitudini e persone che forse non vi fanno più bene. In amore, il dialogo è la chiave, ma attenzione a non farvi carico anche dei problemi altrui. Il lavoro porta qualche soddisfazione materiale, ma serve pazienza: un progetto richiede più tempo del previsto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 agosto 2025), voi amate brillare, e questa settimana il cielo vi mette sotto i riflettori. Può arrivare un riconoscimento pubblico o un complimento che vi scalda il cuore. Sul lavoro, qualche tensione con chi non segue i vostri ritmi: non tutti hanno il vostro fuoco, ricordatevelo. In amore, siete più diretti del solito: ottimo se volete conquistare, ma fate attenzione a non sembrare troppo “imperativi”.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi chiede di rallentare e guardare i dettagli: in questi giorni un piccolo particolare può fare la differenza, sia nel lavoro sia nei rapporti personali. In amore, se c’è stata distanza o silenzi, si può recuperare. Sul fronte pratico, una spesa imprevista può scombinarvi i piani: tenete un piccolo margine di sicurezza. Fine settimana perfetto per rimettere in ordine la casa o l’agenda.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: voi amate brillare, e questa settimana il cielo vi mette sotto i riflettori.