Oroscopo Paolo Fox della settimana dall’11 al 17 agosto 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’11 al 17 agosto 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 agosto 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana dinamica! C’è voglia di mettersi in gioco, soprattutto sul lavoro. Venere ti guarda con simpatia: bene i flirt estivi, ma non strafare con le parole. Weekend ottimo per chiarire con una persona.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, hai bisogno di rallentare un po’. Troppe responsabilità ti stanno stressando: ascolta il corpo. In amore, chi ha vissuto una crisi può trovare un compromesso. Dalla seconda metà della settimana, migliora l’umore.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce, e questa settimana potresti avere un’idea brillante. Giove è dalla tua: sfrutta il momento per osare, ma non tutto si può fare da soli. Amore più stabile, ma non dimenticare il romanticismo.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo è un po’ ballerino, soprattutto sul fronte emotivo. Qualcuno potrebbe riaprire ferite passate, ma tu sei più forte di quanto credi. Fai spazio a nuove energie e non restare aggrappato a ciò che non c’è più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (11-17 agosto 2025), il Sole splende nel tuo segno e tu sei il protagonista della settimana! Grande carica vitale, fascino in aumento e belle novità sia in amore che sul lavoro. È il momento di chiedere, osare, agire!

VERGINE

Cari Vergine, hai bisogno di fare chiarezza. Questa settimana ti spinge a rimettere ordine: nei pensieri, nelle relazioni, nei conti. Una persona del passato potrebbe tornare a farsi viva: ascolta, ma valuta con attenzione.

BILANCIA

Cari Bilancia, non tutto è semplice, ma la settimana porta equilibrio, se sai gestire bene le energie. Amore in ripresa, specie per chi ha chiuso una storia da poco. Nella professione, tempo di riflessioni più che di azioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sei magnetico e determinato. Questa settimana potresti ottenere una rivincita, specialmente in ambito personale. Qualcuno si sta accorgendo del tuo valore. In amore, non trattenere ciò che provi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, un po’ di stanchezza ti rallenta, ma solo a inizio settimana. Già da mercoledì recuperi energia e fiducia. Se c’è qualcosa da chiarire con un ex, fallo ora. Novità in arrivo sul fronte delle collaborazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, hai voglia di cambiare tutto, ma serve pazienza. Questa settimana ti chiede di guardarti dentro. Alcune situazioni richiedono una revisione. Amore sotto esame, ma la tua razionalità ti aiuta.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana interessante per risvegliare la creatività. Stai preparando un grande cambiamento e ora è il momento di fare il primo passo. L’amore sorprende, ma solo se lasci spazio all’imprevisto.

PESCI

Cari Pesci, occhio alla confusione: troppe emozioni tutte insieme. Non prendere decisioni affrettate, specie in amore. Sul lavoro c’è un piccolo successo che ti ridarà fiducia. Weekend più tranquillo e rilassante.

