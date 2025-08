Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 4 al 10 agosto 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 4 al 10 agosto 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 agosto 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la nuova settimana partirà con tanta grinta. In amore c’è passione, ma anche qualche tensione da dover gestire al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, vi attendono risposte positive. Giovedì sarà ideale per nuovi incontri. La vitalità non manca, ma fate attenzione a non strafare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete alla ricerca di un po’ di sano equilibrio. In amore, meglio evitare discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, serve pazienza. Venerdì e sabato saranno giornate favorevoli per concludere affari.

GEMELLI

Cari Gemelli, spirito brillante e voglia di fare. L’amore è movimentato, ma intrigante. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono possibilità interessanti: sfruttatele al meglio. Lunedì giornata chiave.

CANCRO

Cari Cancro, la vostra sarà una settimana di riflessione. Chiarimenti necessari con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, siete più forti di quanto pensiate. Martedì porterà una sorpresa positiva. Cercate di gestire lo stress.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (4-10 agosto 2025), sarete i protagonisti assoluti. In amore già in queste ore vi sentite al centro dell’attenzione. Il lavoro premia chi osa. Venere vi sorride e accende la creatività. Venerdì ottimo per prendere decisioni importanti. Ottima settimana per voi.

VERGINE

Cari Vergine, la razionalità deve essere al servizio delle emozioni. In amore siete più dolci del solito. Per quanto riguarda il lavoro, servono ordine e metodo, ma siete all’altezza. Ottime intuizioni martedì.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere vi protegge, ma fate grande attenzione ai dettagli. In amore c’è spazio per la passione. Per quanto riguarda il lavoro, serve più determinazione. Buoni sviluppi in arrivo dalla giornata di mercoledì.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, intensità emotiva e desiderio di risposte sono in arrivo. In amore cercate conferme. Il lavoro presenta nuove sfide, da affrontare con grande calma. Giovedì possibile tensione da gestire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avete voglia di evadere. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è stimolante, ma richiede disciplina. Martedì favorevole per progetti futuri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pragmatismo e controllo caratterizzeranno la vostra settimana di inizio agosto. In amore siete meno rigidi del solito. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è stabile, ma serve flessibilità. Energia in crescita, soprattutto nel weekend.

ACQUARIO

Cari Acquario, fase di risveglio emotivo. In amore tutto è possibile, ma evitate contrasti. Per quanto riguarda il lavoro, il momento offre spunti originali. Mercoledì e venerdì saranno le giornate migliori per comunicare. Tenete sotto controllo la stanchezza mentale.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità in primo piano. L’amore può regalare emozioni profonde. Per quanto riguarda il lavoro, si risolvono situazioni in sospeso. Lunedì e giovedì portano notizie.

