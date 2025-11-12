Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 12 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 12 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cielo particolarmente stressante per molti di voi, siete stanchi e nervosi probabilmente a causa di turni di lavoro difficili o di risvegli complicati da gestire. L’amore durante queste ore ha bisogno di più “confidenza”, soprattutto se frequentate Ariete o Capricorno…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 novembre 2025), non perdete di vista le intuizioni che vi guidano verso un futuro positivo e, soprattutto, verso un 2026 molto promettente! Venere nel segno vi fa vincere in amore! Bene così.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore di metà novembre 2025 avete voglia di fare un bel viaggio o qualcosa di intrigante. Vi lascerete andare ad emozioni che nasceranno in maniera spontanea. Questo è un periodo vincente per gli incontri sia amorosi sia lavorativi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete ancora un po’ nervosi e vi sentite sotto pressione: non allarmatevi perché questo non è un periodo di sconfitte. Avrete bisogno di pazienza, astuzia e auto controllo! Calma e sangue freddo. Datevi da fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 novembre 2025), l’amore non è al top in queste ore d’autunno. Avreste bisogno di fatti, di confronti concreti, di sensazioni positive. Attenzione alle finanze, alcuni contratti dovranno essere rivisti il prima possibile.

PESCI

Cari Pesci, settimana di grande impeto, soprattutto tra oggi e domani (13 novembre): potete anche esprimere un bel desiderio ora e chissà che non si realizzerà prima di quanto crediate… Tenete sotto controllo le emozioni per godervi al meglio l’ottimo transito di Venere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Venere nel segno vi fa vincere in amore!