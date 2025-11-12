Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 12 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, finalmente godrete di un po’ di tranquillità. La Luna in transito durante queste ore di metà novembre provoca grandi emozioni ma anche tante cose da fare e da decidere. L’amore è meno caotico rispetto al mese scorso, se intendete fare il salto di qualità in una relazione questo è il momento giusto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 novembre 2025), è arrivato il momento di mettersi tutto alle spalle, di voltare pagina una volta per tutte. Il mese di novembre che state vivendo vi regala soluzioni soprattutto in ambito economico. In amore c’è qualcosa che non vi soddisfa granché…

GEMELLI

Cari Gemelli, avete finalmente superato una fase di crisi e nervosismo, complicata ulteriormente da Mercurio opposto. Non perdete di vista i vostri obiettivi ma cercate di non strafare e di non appesantirvi troppo! Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, siete protagonisti assoluti di questo cielo ma anche un po’ pensierosi, d’altronde non ci si può aspettare che le difficoltà e i problemi spariscano in un istante… Giove favorevole nel corso delle prossime ore di questo mese di novembre vi garantirà successo ma bisognerà scendere a patti con la realtà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 novembre 2025), grande recupero garantito dalla Luna e da Mercurio in buon aspetto. Attenzione a qualche piccolo dubbio in amore che potrebbe sorgere nel giro di poche ore. Prima o poi i nodi verranno al pettine: cercate di fare chiarezza il prima possibile per evitare guai peggiori.

VERGINE

Cari Vergine, c’è tanto da fare e da stabilire in vista del futuro. Vivere alla giornata non fa per voi e ve ne state accorgendo da diversi mesi ormai… Recupero in vista un po’ per tutti i nati sotto questo segno, novità invece per chi è nato i primi di agosto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: siete protagonisti assoluti di questo cielo ma anche un po’ pensierosi.