Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore limitate al massimo le dispute, d’altronde Venere è ancora contraria e lo sarà per parecchio tempo… Per quanto riguarda il lavoro, un atteggiamento diplomatico vi ha aiutato spesso a superare problemi. Adottatelo anche per alcune divergenze.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 dicembre 2021), in amore Venere sarà favorevole e vi permetterà di ottenere qualcosa di speciale. Se siete single da tempo, potreste trovare l’anima gemella. Capitolo lavoro: si possono risolvere discussioni riguardanti il vostro futuro, anche se qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore Venere al momento è neutrale, quindi non sono previste grandi novità né in positivo né in negativo. Gli amori nati di recente daranno ottimi frutti, abbiate solo un po’ di pazienza. Lavoro? Potete ricevere una conferma, un recupero è dietro l’angolo con Giove e Saturno favorevoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con Venere nel segno questo mese di dicembre si apre sotto i migliori auspici. Per quanto riguarda il lavoro, avete l’impressione di fare molto e ottenere meno, ci sono preoccupazioni per un parente o in famiglia che vi tolgono il sonno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 dicembre 2021), in amore Marte è dissonante: possono nascere discussioni anche per motivi banali. Cercate di contare fino a dieci prima di aprire bocca. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine del mese potrete chiudere un accordo positivo.

PESCI

Cari Pesci, avete superato crisi estive in amore e ora vi proiettate verso un inverno da protagonisti. Dovete soltanto mettere un po’ di fieno in cascina e andare dritti per la vostra strada. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di cambiare aria, se ciò che fate non vi soddisfa più, abbiate il coraggio di dire addio e voltare pagina.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottimo l’amore grazie a Venere.