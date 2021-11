Oroscopo Paolo Fox della settimana 29 novembre-5 dicembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 29 novembre al 5 dicembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo la vostra settimana sarà da quattro stelle su cinque. Avrete voglia di fare chiarezza, di avere spiegazioni soprattutto se la vostra storia vacilla e gli equilibri sono incerti. Occhio perché la serata di domenica sarà pesante da sopportare e potreste arrabbiarvi facilmente. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono grandi vantaggi, ma ora siete coraggiosi e ottimisti più del solito e questo vi aiuterà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Una storia può diventare davvero importante, meglio valutare con calma. Venere, tra l’altro, ha iniziato un transito speciale e questo durerà parecchi mesi: un’amicizia potrebbe diventare qualcosa in più, lasciatevi andare. Lavoro? Le giornate che stanno per arrivare saranno un po’ complicate, ci sarà qualcuno che cercherà di ostacolare o sminuire quello che farete.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Le stelle sono dalla tua parte e gli incontri che si fanno ora promettono bene, sono favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, siete creativi, c’è chi ha già ottenuto un cambio di ruolo: siete contenti, ma anche un po’ ansiosi. Non temete: stanno arrivando le conferme.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. Venere è in opposizione, non vi consentirà di vivere amori leggeri, passionali. Capitolo lavoro: la situazione è un po’ pesante e il vostro ruolo sta per conoscere una svolta. Se avete iniziato qualcosa, forse il progetto non vi ha dato piena soddisfazione e questo vi dispiace.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (29 novembre-5 dicembre 2021), quattro stelle. In amore è arrivato il momento di fare il primo passo se vi interessa qualcuno, occhio solo alle giornate di giovedì e venerdì perché non saranno le migliori. Per quanto riguarda il lavoro, buoni risultati in arrivo, soprattutto se avete dovuto fare i conti con una scelta. Siate sempre ottimisti, sarà la carta vincente!

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere è dalla vostra parte, ma in amore voi a volte avete paura a lasciarvi andare: affidatevi al destino. Siate sempre seri e prudenti, ma ora è arrivato il momento di vivere tutte le passioni senza paure perché anche un incontro occasionale potrebbe diventare speciale e importante. Lavoro? La settimana sarà dura e sarete molto stanchi.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore non è sempre facile lasciarsi andare alla passione, soprattutto se in passato avete dovuto fare i conti con le delusioni o relazioni poco chiare. Martedì potreste ricevere una bella sorpresa. Per quanto riguarda il lavoro, vorreste cambiare, ma non è sempre possibile. A volte vi sentite estranei, avete bisogno di isolarvi: attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle.Venere per molti mesi sarà dalla vostra parte e la Luna toccherà il vostro segno giovedì. Bene l’amore: meglio approfondire nuove conoscenze, lasciarsi andare perché la passionalità sta aumentando. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi sta cercando un ufficio e ha voglia di allontanarsi dal resto del gruppo. I cambiamenti ci sono sì, ma la tranquillità non del tutto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore le storie nate a ottobre sono importanti, ma se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, le emozioni bussaranno alla vostra porta. Mercurio transita nel vostro segno e il weekend potrebbe portare belle sorprese. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di valutare tutte le opportunità: i liberi professionisti che hanno vissuto una crisi potranno tirare un sospiro di sollievo perché qualcosa si sta muovendo. Il Sole è dalla vostra parte, il cielo promette bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle.In amore la fase è di recupero, cercate di vivere tutto con ottimismo. Venere è con voi, basta con le preoccupazioni. Capitolo lavoro: tutto piano piano si supererà. Marte è favorevole fino a metà dicembre e vi aiuterà nella concentrazione. Se lavorate in gruppo, avrete problemi a farvi valere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore state cercando forse un’avventura, qualcosa senza vincoli. Cercate di studiare con attenzione le persone che conoscete questa settimana perché fino a metà dicembre il cielo è dalla vostra parte, vi aiuterà a fare delle scelte. Per quanto riguarda il lavoro, vi attirano le novità e avete voglia di chiudere con il passato. Giove e Saturno sono con voi e portano movimento.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore basta pensare al passato, andate avanti per la vostra strada. Se avete conosciuto una persona da poco concedetevi, senza farvi troppi problemi, senza voler capire a tutti costi se sia sincera o meno. Le giornate sono interessanti per chi ama l’avventura. Lavoro? Non state ricevendo le proposte sperate, ma ora è il momento di andare altrove perché avete bisogno dei fatti.

