Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il mese di dicembre si apre con Venere contraria: litigi e discussioni in amore saranno all’ordine del giorno. Possono riaffiorare dubbi dal passato o addirittura un clamoroso ritorno di fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente si sblocca qualcosa, approfittatene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 dicembre 2021), Venere è favorevole, per cui l’amore sarà protagonista come non mai. Chi è single potrà incontrare presto l’anima gemella. Capitolo lavoro: problemi burocratici porteranno ad alcuni ritardi, non fatene un dramma ma gestiteli con attenzione.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – 1 dicembre – sarà una giornata da vivere con cautela in amore. Se c’è una persona che vi piace, andate con i piedi di piombo e prima di dichiarare amore eterno pensateci bene. Magari si tratta solo di una cotta. Sul lavoro siete sicuri di voi stessi, d’altronde Giove e Saturno favorevoli hanno già portato novità importanti.

CANCRO

Cari Cancro, Venere opposto in amore potrebbe generare un po’ di tensione e sfiducia, ma non temete perché le cose miglioreranno presto. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un’attività indipendente può stipulare un accordo entro il mese di maggio. Abbiate pazienza. Tanta pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 dicembre 2021), in amore Mercurio sarà favorevole fino al giorno 13 del mese, per cui potreste fare grandi incontri. Capitolo lavoro: qualcuno deve dire addio a una situazione difficile. Potete togliervi alcuni sassolini dalle scarpe finalmente.

VERGINE

Cari Vergine, nelle prossime ore sarete favoriti grazie a Venere favorevole, un transito che vale la pena di sfruttare. A lavoro sarete concentrati, e ci saranno nuove occasioni da sfruttare nel vostro settore. Valutate però prima pro e contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: incontri in vista per chi è single, sul lavoro risolvete alcuni problemi.