Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 8 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è in corso un cambiamento radicale per molti di voi. Anche le situazioni di separazione saranno affrontate con serenità. Sul lavoro, la settimana si preannuncia faticosa; scegli con cura i collaboratori. Grazie alla Luna nel tuo segno, i progetti andranno in porto presto e bene. La strada è spianata; eventuali dubbi saranno presto fugati. La voglia di nuove emozioni amorose ti porterà a esperienze bizzarre.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 aprile 2025), sentirai la necessità di metterti alla prova e dimostrare il tuo valore. Sii razionale e non prendere decisioni affrettate. Le sfide non mancheranno, ma con attenzione potrai uscirne vincitore.

SAGITTARIO

​Cari Sagittario,​ coloro che sono rimasti bloccati da febbraio ad oggi avranno una spinta in più dalle stelle. Cerca spunti dal passato per capire cosa fare in futuro. Cura la forma fisica ed evita strapazzi.

CAPRICORNO

​Cari Capricorno, sei perplesso e titubante sul lavoro, alla ricerca di un equilibrio con gli altri. Mantieni i nervi saldi e non fare passi azzardati. Chi ti sta accanto ti ama e ti supporta. Le emozioni sono in primo piano: ascolta il cuore, ma mantieni l’equilibrio. Il dialogo rafforza i legami amorosi. Sul lavoro, segui l’intuito senza farti condizionare. Possibili tensioni familiari; affrontale con calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 aprile 2025), alcune tensioni o incomprensioni potrebbero avvelenare l’inizio della settimana. Gestisci con prudenza e diplomazia, evitando colpi di testa. Cerca di vivere le emozioni in modo più sereno.

PESCI

​Cari Pesci, le stelle favoriscono le relazioni interpersonali. Presta attenzione alla Luna opposta che potrebbe frenare le tue ambizioni. Venere presto tornerà attiva, portando novità in amore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: sei brillante e pieno di idee. Il tuo carisma conquista in amore; i single potrebbero fare incontri intriganti. Sul lavoro, nuove opportunità sono all’orizzonte. Presta attenzione ai dettagli per ottenere risultati concreti. ​