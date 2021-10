Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 5 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 5 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel pomeriggio di oggi la Luna entrerà nel vostro segno, se siete single è arrivato il momento di farsi coraggio e cercare un amore. Capitolo lavoro: è il momento ideale per portare avanti delle discussioni importanti o magari un progetto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 ottobre 2021), la Luna è positiva fino alla giornata di sabato, questa settimana sarà favorevole per gli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, se vi chiamano per un part-time, non arrabbiatevi. Potrebbe essere una buona chance da sfruttare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, previsto un po’ di stress nella coppia, evitate inutili discussioni. Lavoro? In questo periodo vi sentite creativi, iniziate a progettare nuovi lavori, ma solo a patto che non siano troppo complicati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la mattinata di oggi – 5 ottobre – sarà migliore del pomeriggio, evitate di alimentare polemiche inutili con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha una responsabilità dovrà risolvere tutto con coraggio. Tranquilli: sarete all’altezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (martedì 5 ottobre 2021), nel pomeriggio ci saranno forti probabilità di nuovi incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, malgrado le problematiche generali, è possibile finalmente superare uno scoglio.

PESCI

Cari Pesci, si prospetta una giornata altalenante con il partner, meglio il pomeriggio della mattina. Lavoro? Oggi dovrete fare delle scelte importanti, ma prendetevi il tempo necessario e non azzardate niente.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottima giornata per gli incontri. Guardatevi intorno.

