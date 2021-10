Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 5 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 5 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la mattinata di oggi – martedì 5 ottobre 2021 – scorrerà bene ma non è escluso che nel pomeriggio qualcuno possa crearvi dei fastidiosi problemi. Capitolo lavoro: potreste vivere una sorta di competizione con una persona di cui sapete poco.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 ottobre 2021), sfruttate la mattinata per dialogare con il vostro partner, nel pomeriggio potreste essere molto polemici… Per quanto riguarda il lavoro, ci sono possibilità di iniziare un nuovo progetto e di terminare quelli già iniziati.

GEMELLI

Cari Gemelli, si torna finalmente a una fase di maggiore stabilità. Lasciatevi trasportare dal sentimento solo per la persona giusta. Capitolo lavoro: cercate di risolvere le controversie, anche se potrebbe non essere facilissimo.

CANCRO

Cari Cancro, nel pomeriggio di oggi – 5 ottobre 2021 – la situazione sarà un po’ pesante a causa di attriti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio contrario parla di troppe spese per la casa. Dovete assolutamente fare più economia. Attenzione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 ottobre 2021), per voi si prospetta una giornata importante per riallacciare i rapporti con il vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, non strafate: la vostra maggiore attenzione sarà nel recuperare energie. Cambio di lavoro in vista?

VERGINE

Cari Vergine, la mattinata sarà migliore del pomeriggio, ma attenzione nei rapporti con Sagittario e Gemelli. Lavoro? Il vostro lavoro di adesso è in funzione del nuovo progetto che finalmente vedrà la luce agli inizi del 2022.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata importante per riallacciare i rapporti interrotti di recente.

