Oroscopo Paolo Fox della settimana 4-10 ottobre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 4 al 10 ottobre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 ottobre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, tre stelle su cinque per voi. Venere giovedì inizierà un transito importante, ma qualcuno di voi potrebbe avere ancora dei dubbi in amore. Dalla prossima settimana ci saranno belle novità. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine del mese dovrete prendere una decisione: cercate di portare pazienza, di concentrarvi perché le stelle del 2022 saranno dalla vostra parte!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Attenzione alle storie d’amore che nascono in questo periodo: c’è molto da recuperare, ma servirà pazienza. Cercate di lasciarvi andare di più, a volte siete aggressivi. Le giornate saranno passionali, tutte da godere a pieno. Lavoro? Ascoltate il consiglio di una persona autorevole perché si rivelerà prezioso. Cercate di essere più diplomatici e meno impulsivi!

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Se una storia d’amore non funziona e avete tentato in tutti i modi di salvarla, ora forse è arrivato il momento di dire basta. Per quanto riguarda il lavoro, le persone che possono mettersi in gioco non devono tirarsi indietro, in arrivo buone risposte per chi ha in corso vertenze legali o burocratiche.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Per colpa di Marte potreste essere stanchi e mercoledì in amore sarà meglio avere massima attenzione: Venere resta favorevole quello sì, ma c’è qualcuno attorno a voi che non vi capisce come vorreste… Capitolo lavoro: dovete investire su nuovi progetti, le giornate di metà settimana porteranno delle discussioni e faranno vacillare gli equilibri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (4-10 ottobre 2021), quattro stelle. Bisogna risolvere molte tensioni in amore, occhio soprattutto nei primi giorni della settimana perché Venere è controversa. Se avete vissuto alti e bassi con una persona, meglio rimandare ogni discussione alla giornata di giovedì. Per quanto riguarda il lavoro, da giovedì Venere torna favorevole e Sole e Marte restano attivi: cosa si può chiedere di più?

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere giovedì inizierà un transito polemico. Occhio nel fine settimana, potreste finire in qualche discussione troppo accesa. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni rapporti cambieranno, sarete un po’ ansiosi, ma a tutto ci si abitua e sapete bene come andare avanti per la vostra strada.

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi previste cinque stelle su cinque. Mercurio e Sole transitano nel vostro segno e questo vi aiuterà a fare nuove conoscenze. Basta con la negatività. Perché non lasciarsi andare anche a una storia di passeggio, un’avventura? Per quanto riguarda il lavoro, tutto è in fase di ripresa e sono in arrivo rassicurazioni per chi ha un’attività in proprio o sta facendo di tutto per farla partire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere sarà nel vostro segno zodiacale solo per questa settimana: approfittane e non sottovalutare un incontro. Sarete molto sensuali e passionali giovedì e venerdì, soprattutto perché la Luna sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, meglio essere responsabili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere sta per entrare nel vostro segno: potreste ricevere una bella telefonata, fare un incontro piacevole. Tutto dipenderà da voi (e anche dalla fortuna). Lavoro? Ora siete forti e determinati: cercate di pianificare la vostra attività, non aspettatevi tutto e subito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Finalmente avrete voglia di lasciarvi andare all’amore, anche se il passato ogni tanto torna a bussare alla vostra porta e c’è qualche nodo ancora da sciogliere. Lavoro: avete voglia di fare e siete già proiettati al futuro. Forse lavorate troppo e guadagnate poco, ma ora meglio accontentarsi. Pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere da giovedì tornerà dalla vostra parte, ma meglio evitare le discussioni e gli scontri. Pensateci bene prima di agire, di dire quello che pensate. Il mese scorso è stato difficile per i sentimenti (ma non solo) e ora state cercando di riprendervi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Le storie d’amore nate nel mese scorso ora possono continuare, ma occhio perché giovedì potreste cambiare atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualche problema da risolvere, ma da venerdì le cose andranno meglio.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente