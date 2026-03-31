Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:38
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 31 marzo 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 31 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 31 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi sentite più decisi e pronti a muovervi. Finalmente qualcosa dentro di voi si sblocca. Nel lavoro potreste prendere un’iniziativa che rimandavate da tempo, e questo vi darà una sensazione di controllo. Attenzione però a non essere troppo diretti con chi non ha il vostro stesso ritmo. In amore, la sincerità è un’arma potente: dite quello che pensate, ma con un minimo di delicatezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 31 marzo 2026), giornata che vi invita a consolidare. Non è il momento di cambiare tutto, ma di rafforzare ciò che avete già costruito. Nel lavoro potreste chiudere una questione rimasta aperta, ottenendo una piccola ma importante soddisfazione. In amore cresce il bisogno di stabilità vera: non vi accontentate più di mezze situazioni, volete certezze e presenza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete più focalizzati del solito, ed è una bella novità. Le idee non mancano, ma riuscite anche a selezionarle. Nel lavoro una proposta o un contatto può aprire nuove possibilità, ma va valutato con attenzione. In amore evitate i giochi di parole o le ambiguità: chi vi sta accanto ha bisogno di capire davvero cosa volete.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma costruttiva. Non siete in balia delle emozioni, ma riuscite a usarle per capire meglio cosa desiderate. Nel lavoro cercate di non assorbire troppo le tensioni altrui. In amore c’è un momento importante: una scelta o un chiarimento può portare più serenità.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
Oroscopo Paolo Fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 31 marzo 2026), tornate a brillare, ma in modo più autentico. Non avete bisogno di forzare la scena: la vostra presenza basta. Nel lavoro qualcuno potrebbe riconoscere il vostro valore o chiedervi un parere importante. In amore, meno orgoglio e più ascolto: così si costruisce qualcosa di vero.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata estremamente produttiva. Siete lucidi, organizzati, ma anche più flessibili del solito. Nel lavoro riuscite a gestire bene anche gli imprevisti. In amore però cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio a ciò che nasce spontaneamente, senza bisogno di controllarlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata estremamente produttiva. Siete lucidi, organizzati, ma anche più flessibili del solito.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23-29 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 31 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 31 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 31 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 31 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 31 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 31 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 30 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 30 marzo al 5 aprile 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 30 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 30 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 30 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 30 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 29 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca