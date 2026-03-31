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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 31 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 31 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 31 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di uscire da una situazione che non vi rappresenta più. Non è una rottura improvvisa, ma una presa di coscienza. Nel lavoro potrebbe arrivare il momento di fare una scelta più chiara. In amore una conversazione sincera può cambiare l’equilibrio del rapporto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 31 marzo 2026), giornata potente. Avete una capacità di lettura delle situazioni fuori dal comune. Nel lavoro questo vi permette di muovervi in anticipo rispetto agli altri. In amore siete intensi ma anche più diretti: se qualcosa non vi sta bene, oggi lo direte senza troppi giri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di movimento, anche mentale. La routine vi pesa e cercate stimoli nuovi. Nel lavoro potrebbe nascere un’idea interessante, magari da una situazione imprevista. In amore c’è più leggerezza, ma anche più sincerità: non volete più perdere tempo con ciò che non vi convince.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta ma meno rigida. State imparando a gestire le cose con più elasticità, e questo vi aiuta molto. Nel lavoro arrivano piccoli risultati che confermano il vostro percorso. In amore serve più apertura: non basta fare, bisogna anche far sentire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 31 marzo 2026), avete intuizioni improvvise che possono cambiare il vostro punto di vista. Nel lavoro una vostra idea può sorprendere positivamente chi vi circonda. In amore attenzione alla distanza emotiva: cercate di essere più presenti, anche con piccoli gesti.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante. Siete più concreti del solito, ma senza perdere sensibilità. Nel lavoro un’intuizione può trasformarsi in qualcosa di pratico. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile, che vi permette di vivere i rapporti con maggiore serenità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: giornata potente. Avete una capacità di lettura delle situazioni fuori dal comune.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23-29 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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