Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 29 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi quella di oggi sarà una giornata ottima per risvegliare i sentimenti e la passione. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà bisogno di qualche accorgimento in più. Non temete: nulla di preoccupante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 dicembre 2020), allontanatevi dallo stress e fatevi coccolare da chi vi sta vicino da sempre. Saranno loro a darvi la spinta per superare questo ultimo scoglio del 2020 che non è stato un anno da ricordare. Guardate con ottimismo al 2021.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – martedì 29 dicembre 2020 – Luna e Venere saranno dalla vostra parte: approfittatene il più possibile! Ottime notizie per amore e lavoro, nelle prossime ore arriveranno tante soddisfazioni. In arrivo risultati importanti legati a quanto fatto di recente.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove e Saturno oggi – martedì 29 dicembre 2020 – faranno la loro parte e vi daranno la spinta giusta per una giornata tutto sommato piacevole: recuperate il tempo perso e state vicino a chi amate veramente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (martedì 29 dicembre 2020), per voi si preannuncia una giornata complicata, ambigua, ma proprio per questo interessante: organizzate qualcosa di intrigante con il partner. Godetevi il momento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi – 29 dicembre 2020 – sarà una giornata stabile, perfetta per dedicarsi all’amore e al partner. Superate insieme quegli scogli che da un po’ hanno destabilizzato la relazione nel recente passato. Futuro roseo per voi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: Luna e Venere sono dalla vostra parte, approfittatene il più possibile e godetevela magari con il partner.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 28 DICEMBRE 2020-3 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 29 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 29 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 29 dicembre 2020