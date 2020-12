Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 29 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 29 dicembre 2020 – sarà una giornata positiva soprattutto in amore grazie all’influsso della Luna: ottime notizie per gli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione: non abbassate la guardia nelle prossime ore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 dicembre 2020), per voi si preannuncia una giornata nervosa e sottotono, evitate scontri… Oggi mantenete la calma e non fatevi condizionare dai malumori che sorgeranno durante la giornata.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi – secondo l’astrologo – si prospetta una giornata positiva. Finalmente, dopo tante fatiche, un po’ di relax! Giornata di recupero: dovete ricaricarvi per l’inizio del 2021 che sarà positivo, almeno in partenza.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – martedì 29 dicembre 2020 – cercate di mantenere una visione positiva. Il 2021 sarà sicuramente un anno migliore del 2020. Non scordatevi ciò che vi ha insegnato l’anno che sta finendo…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – martedì 29 dicembre 2020 -, per voi si preannuncia una giornata un po’ pesante e sottotono: sarete scoraggiati, la Luna in opposizione vi renderà tutto più pesante. Dovrete avere fiducia nel futuro e guardare con ottimismo i cambiamenti che inevitabilmente ci saranno.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si annuncia una giornata molto positiva soprattutto per i sentimenti: oggi dedicatevi al vostro partner il più possibile. Non dimenticate il lavoro, bisognerà rimboccarsi le maniche anche su quel fronte per ottenere i meritati successi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottima giornata per i sentimenti: pensate al partner. Pronti a farvi sotto anche sul lavoro: senza fatica, nessun risultato.

