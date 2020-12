Oroscopo Paolo Fox della settimana 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021.

ARIETE

Cari Ariete, ci sono tensioni nell’aria, ma presto recupererete terreno. Se avete avuto problemi in amore, è arrivato il momento di dare una svolta. Se state vivendo una storia incerta e nata da poco, Venere vi aiuterà a fare chiarezza. Novità in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è agitazione anche se Giove e Saturno sono favorevoli. Per voi tre stelle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (28 dicembre 2020 – 3 gennaio 2021), le storie d’amore più belle nascono quando uno meno se lo aspetta: questo ultimo periodo dell’anno potrebbe portare con sé emozioni indimenticabili. A Capodanno le stelle vi proteggeranno e saranno dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, Giove sarà dissonante e dovrete fare attenzione a gestire le finanze. Quattro stelle.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale del guru per voi sono previste quattro stelle. Venere è ancora apposta e non riuscirete a credere nell’amore eterno. Avete dovuto affrontare abbandoni e diversi tira e molla e questo vi ha portato ad essere molto indecisi. Occhio alle storie d’amore che nascono da poco. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere più creativi possibile e guardare con fiducia al futuro.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, Giove e Saturno non saranno più contrari: le cose in amore andranno per il verso giusto. I rapporti nati negli ultimi mesi saranno altalenanti: cercate di far passare del tempo. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà stanchezza soprattutto in chi ha dovuto ripartire da zero. Tre stelle.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, gli ultimi giorni del mese possono portare indecisione e confusione in amore: è meglio non litigare proprio alla fine dell’anno. Venere resterà in aspetto interessante: un’amicizia potrebbe anche diventare qualcosa di più importante. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà fare i conti con le possibilità economiche. Tre stelle.

VERGINE

Cari Vergine, non chiudete le porte al destino anche se avete Venere contraria: in questo periodo sarete molto diffidenti e cercherete di mantenere le distanze. Per quanto riguarda il lavoro, avete superato un anno molto difficile e ora dovrete guardare al futuro con serenità. Il 2021 sarà importante per consolidare quello che state facendo ora! Quattro stelle.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo settimanale (28 dicembre 2020-3 gennaio 2021), il vostro cielo è promettente per l’amore: possono nascere belle emozioni e potrete fare incontri speciali. Cercate di risolvere i problemi del passato, ma non siate impazienti. Sul lavoro, buoni auspici in vista del 2021. Quattro stelle.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, situazione positiva per l’amore, soprattutto se le storie sono nate nel mese di novembre. A volte siete diffidenti e non vi lasciate andare, ma cercate di scrollarvi di dosso questo peso e di godervi la sfera sentimentale. Cinque stelle.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere è positiva e transita nel vostro segno: buone notizie, dunque, per l’amore. Cercate solo di non perdere la testa per più persone… Per quanto riguarda il lavoro, l’attività autonoma sarà favorita rispetto al passato. Tre stelle per voi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi sono previste ben 5 stelle. Cielo promettente per l’amore con Venere che è nel vostro segno. Non partite prevenuti se avete voglia di fare nuove amicizie e nuovi incontri. Non rifiutate un invito e cercate di evitare una fine dell’anno noiosa. Per quanto riguarda il lavoro, la fortuna non sarà uguale per tutti: dipende molto dalle vostre capacità e dalle vostre idee.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo settimanale del noto astrologo per voi sono previste quattro stelle. Venere sarà favorevole. Avrete bisogno di novità e non di rapporti morbosi e appiccicosi. Nuove opportunità in arrivo: sabato e domenica saranno giornate interessanti, capodanno un p0′ meno.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, guardate al futuro con positività, anche se Venere sarà contraria e parlerà di relazioni in evoluzione. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a conquistare le cose con meno fatica. Nel 2021 dovrete prendere decisioni importanti. Quattro stelle.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 29 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 29 dicembre 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 28 dicembre 2020: le previsioni segno per segno