Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la fine del mese porterà positività e nuove energie in amore. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore potreste essere un po’ dubbiosi sulle prossime mosse da fare. Cercate di capire bene che strada intraprendere se non volete commettere errori grossolani ed evitabilissimi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 marzo 2023), nel corso delle prossime ore arriverà una bella dose di energia in amore che andrà sfruttata al massimo. Per quanto riguarda il lavoro, meglio rimandare le questioni in sospeso alla prossima settimana. Non è il momento di agire.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore nel corso delle prossime ore dovreste cercare di discutere con il partner faccia a faccia per chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, non siete del tutto soddisfatti ma impegnatevi a progettare un nuovo futuro.

CANCRO

Cari Cancro, in amore bisogna avere tanta pazienza. Per quando riguarda il lavoro, le stelle aiutano anche se potrebbero nascere battibecchi o malintesi in ufficio. Cercate di non litigare inutilmente con colleghi e superiori, non ne vale assolutamente la pena.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 marzo 2023), in amore dovreste vivere al massimo le emozioni e imparare dagli errori del passato. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non aspettarsi risposte immediate ma abbiate pazienza. I risultati arriveranno molto prima del previsto.

VERGINE

Cari Vergine, in amore ci vuole prudenza, soprattutto in questa giornata di fine marzo. Per quanto riguarda il lavoro, non sbraitate ma prendete le cose con più diplomazia del solito. Serve più calma, non fatevi prendere dall’ansia, in particolare quando qualcosa non va come vorreste voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: preparatevi a vivere grandi emozioni, in particolare in amore.