Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 26 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 26 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata non è delle migliori, occhio alle discussioni con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete. Cercate quindi di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un appuntamento meglio partire con anticipo per evitare intoppi e problemi. Non si sa mai.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 26 ottobre 2021), buone notizie in amore, la giornata è ottima per vivere belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere più decisi e di non arrabbiarvi troppo. Insomma, le stelle vi assistono e vi permettono di togliervi belle soddisfazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna non è più contraria e questo porta belle notizie in amore, potrebbero nascere storie durature. Solide. Per quanto riguarda il lavoro, dopo un periodo buio arrivano belle notizie, ma cercate di essere pazienti e tutto procederà per il verso giusto!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giusto qualche piccolo disagio, ma tutto risolvibile e potrete ritrovare fiducia in voi stessi e nel prossimo. Capitolo lavoro: un appuntamento importante è stato confermato e questo vi crea un po’ di agitazione. Preparatevi al meglio e date il massimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (26 ottobre 2021), l’amore promette bene, cercate però di non fare polemiche inutili e sterili. Per quanto riguarda il lavoro, state facendo i conti con una spesa improvvisa e c’è un contrattempo da sbrigliare. Insomma, rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, se volete parlare di cose importanti fatelo nei prossimi giorni, forza. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di realizzare un progetto e per il futuro arriveranno belle novità. Avanti così. Le stelle vi assistono e potrete togliervi grosse soddisfazioni.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: belle notizie in amore, potrebbero nascere storie durature.

