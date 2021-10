Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 26 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, la giornata non è quella giusta per risolvere i problemi che vi attanagliano da sempre, meglio rimandare. Per quanto riguarda il lavoro, non rinunciate a qualcosa, prendetevi il tempo necessario per riflettere e agire. Forse dovete trovare ancora trovare la soluzione adatta alle vostre esigenze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 26 ottobre 2021), cercate di tenere il lavoro fuori e lontano dalla vostra vita sentimentale perché potreste creare delle tensioni inutili con il partner. Non riversate su di lui il vostro stress. Per quanto riguarda il lavoro, occhio alle polemiche, entro la giornata di venerdì bisognerà mettere in chiaro delle cose.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi il cielo sarà ottimo per l’amore: più ci avviciniamo al mese di novembre più ci saranno belle opportunità da sfruttare nella sfera sentimentale. Capitolo lavoro: chi è rimasto fermo per un po’ di tempo ora può ripartire e la stagione che si prospetta è molto positiva, non fatevi condizionare da nessuno! Decidete con la vostra testa.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è dalla vostra parte e la giornata è giusta per chiedere spiegazioni in amore, insomma, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Favoriti gli incontri, ma non pensate al passato. Per quanto riguarda il lavoro, chi si mostrava più forte in realtà non sta portando avanti grandi successi e questo vi dà un po’ di soddisfazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (26 ottobre 2021), la Luna dal 29 del mese sarà dalla vostra parte e il mese prometterà bene in amore. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a chi si tira indietro e non mantiene le promesse. Cercate di stare alla larga da certa gente.

VERGINE

Cari Vergine, sta per arrivare novembre e tanti problemi sentimentali finalmente si risolveranno. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di pensare al futuro: siate concreti, pragmatici. Potete quindi rimboccarvi le maniche e lanciarvi in nuovi progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: con questa Luna splendente è ora di pensare al futuro con ottimismo.

