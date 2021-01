Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 26 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 26 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi dal punto di vista sentimentale sarà ancora un po’ confusa. A partire da inizio febbraio però Venere tornerà amica e tutto cambierà in meglio. Per quanto riguarda il lavoro, se vi occupate di un’attività potreste ricevere delle belle soddisfazioni nelle prossime ore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – martedì 26 gennaio 2021 -, per voi si prospetta una giornata favorevole, soprattutto se dovete risolvere qualche problema in amore. Per quanto riguarda il lavoro, le persone creative e i lavoratori autonomi stanno per sviluppare un progetto interessante. Siete dipendenti? Nuovi incarichi in vista.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, anche oggi sarete alla ricerca di nuovi stimoli e questo potrebbe farvi mettere in discussione anche l’amore… Usate bene testa e cuore. Capitolo lavoro: le collaborazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti nel giro di poco tempo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, oggi – martedì 26 gennaio 2021 – avrete la Luna che transiterà nel vostro segno, per tanto sarà più facile riconoscere l’amore, aprire gli occhi su una situazione ambigua… Per quanto riguarda il lavoro, avrete modo di riflettere su un problema passato rimasto irrisolto. Basta rinvii: sistematelo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – martedì 26 gennaio 2021 -, per voi si prospetta una giornata che porterà con sé qualche grosso dubbio in amore. Non temete: la Luna entrerà nel vostro segno dal 28 gennaio. Oggi prestate attenzione alle spese: vale davvero la pena di investire in qualcosa?

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore, Marte sarà infatti in buon aspetto. Nel lavoro, avete in testa l’obiettivo di costruirvi un grande futuro. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime notizie dal fronte dell’amore. Per quanto riguarda lavoro e investimenti: basta rinviare i problemi, risolveteli.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 25-31 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 26 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 26 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 26 gennaio 2021