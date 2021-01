Oroscopo Paolo Fox della settimana 25-31 gennaio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 25 al 31 gennaio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 25 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021.

ARIETE

Cari Ariete, la prossima sarà una settimana a cinque stelle. In amore, sarete voi a fare il bello e cattivo tempo. La settimana scorrerà tranquilla solo per le coppie che si amano davvero. Per quanto riguarda il lavoro, se lavorate in una nuova azienda, potreste avere qualche problema nei primi giorni della settimana ma dovete andare avanti lo stesso. Ricordatevi che la fretta è una pessima consigliera. I prossimi anni saranno comunque positivi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (25-31 gennaio), per voi sono previste quattro stelle. Il buon aspetto di Venere invita a recuperare le emozioni positive. In questi giorni potreste incontrare una persona inaspettata e potreste vivere anche dei momenti di abbandono. Cercate di non riversare i problemi esterni nei rapporti d’amore e fate molta attenzione a un ex. Per quanto riguarda il lavoro, vi preoccupa molto, ecco perché state tirando un po’ la cinghia.

GEMELLI

Cari Gemelli, nei prossimi giorni potreste incontrare una persona intrigante, in questo caso datevi da fare. Molti di voi sperano di fare incontri davvero interessati, dopo un 2020 traballante in amore. Le stelle favoriscono i progetti di coppia e vi aiutano a programmare il futuro. Lavoro? Secondo l’oroscopo settimanale, questo è un anno importante per la professione, approfittatene per sviluppare un grande progetto. Quattro stelle.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo settimanale, per voi il noto astrologo prevede tre stelle. Se dovete parlare con una persona o chiarire una questione, questa sarà la settimana adatta, in particolare mercoledì 27 gennaio, quando la Luna sarà nel vostro segno. Liberatevi di qualche fardello legato al passato e delle persone che non sopportate più. Venere in opposizione parla di sentimenti non ricambiati. Non avere più pianeti contrari è una bellissima notizia per quanto riguarda il lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (25-31 gennaio 2021), in questo periodo l’amore va a intermittenza, sembra che abbiate la testa altrove. Gennaio potrebbe concludersi senza un briciolo di emozione, soprattutto per coloro che stanno cercando nuovi amori. Le coppie forti che fino ad adesso hanno superato problemi economici e lavorativi, nella prossima settimana dovranno trovare il modo di passare più tempo insieme. Capitolo lavoro: negli ultimi tempi non sono mancate le responsabilità professionali. È un anno in cui dovete lasciare ruoli importanti. Tre stelle.

VERGINE

Cari Vergine, questa settimana eliminerà qualche vostro dubbio. Chi si è separato da qualche mese, adesso dovrà aprirsi di più all’amore e credere nei nuovi rapporti. In campo professionale, secondo l’oroscopo sentimentale, sentirete che qualcosa non va oppure dovrete mettere in riga una persona che si è comportata male nei vostri confronti, non sopportate le persone che parlano alle vostre spalle. Tre stelle.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste cinque stelle. La vostra vita sentimentale è in lenta ripresa, ma in generale questa sarà una settimana positiva. Weekend interessante, soprattutto per coloro che guardano al futuro e credono nelle proprie capacità amatorie. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un’attività indipendente o molta creatività dovrà sfruttare l’aspetto favorevole di Giove e Saturno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo settimanale, non sempre riuscite a trovare persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Con Giove in aspetto contrario ci saranno questioni economiche da chiarire. Le discussioni potranno creare qualche dubbio anche in amore. Tre stelle.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi Paolo Fox prevede cinque stelle. Anche questa settimana regalerà molte emozioni, soprattutto nel settore sentimentale. Le coppie che hanno avuto problemi nel passato, adesso possono sorridere. Attenzione solo ai tradimenti, soprattutto se state vivendo da troppo tempo un rapporto senza stimoli. Il 2021 vede Giove e Saturno favorevoli: approfittatene per iniziare a lavorare su qualcosa di ambizioso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la settimana le stelle vi aiuteranno a recuperare la voglia di amare, non mancheranno novità interessanti. Non lasciatevi prendere da dubbi e ripensamenti, e non sottovalutate le conoscenze fatte in questo periodo. Lavoro? Nei prossimi giorni sarà possibile fare scelte importanti e magari riuscirete a sistemare anche una questione che vi trascinante da troppo tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste cinque stelle. È un oroscopo positivo per coloro che vogliono ripartire in amore. A marzo, Venere transiterà nel vostro segno, questo significa che vi aspetta una primavera di successo. La situazione professionale è in ripresa, miglior cielo astrale anche nel mese di febbraio.

PESCI

Cari Pesci, per voi 4 stelle. È difficile che negli ultimi tempi non vi sia capitato qualcosa d’interessante, alcune amicizie si sono trasformate in amore. Lo scorso weekend non ha portato emozioni, ma da mercoledì 27 gennaio potrete rimettervi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, tra febbraio e marzo sarà possibile portare avanti una richiesta o fare una proposta.

