Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 25 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore meglio guardare al futuro con ottimismo e fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare quello in cui credete davvero e fortemente. Non ci sarà una soluzione, almeno prima di maggio, invece per problemi legali e finanziari. Ma non mollate!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 gennaio 2022), la Luna è in opposizione, in amore meglio non forzare troppe le cose. Calma: fatevi scivolare tutto addosso. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono dei piccoli ritardi, ma dal 31 gennaio tutto cambierà in meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore le passioni possono diventare davvero importanti. Assecondatele. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi, cercate di fare attenzione alle multe e ai fastidi che arriveranno a breve. Mantenete la calma.

CANCRO

Cari Cancro, non siete molto tranquilli in amore, cercate di fare chiarezza con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, è tutto positivo quello che vi viene proposto. Soprattutto se in vista del futuro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 gennaio 2022), in amore c’è dell’agitazione, meglio rilassarsi per 48 ore. Ci sarà tempo per risolvere le varie questioni. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di portare avanti gli accordi con attenzione e calma.

VERGINE

Cari Vergine, in amore cercate di evitare di discutere con il partner, ma se frequentate una persona nata sotto il segno dei Gemelli non sarà così facile restare in silenzio… Per quanto riguarda il lavoro, sapete sempre cosa dire e come reagire.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: le passioni possono diventare davvero importanti.